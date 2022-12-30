المقالات

بعد الفقراء في العشوائيات والنازحين..رفع طلامة ٤٧ عاما عن الايزيديون.


هيثم الخزعلي ||

 

الطائفة الايزيدية الأصيلة إحدى الوان الطيف العراقي العريق، هذه الطائفة التي يرجع البعض أصولها الدينية الي عهد البابليين وديانتهم القديمة، مكون عراقي أصيل وجزء رئيس من الهوية الوطنية والثقافية للشعب العراقي.

هذا المكون عانى من الظلم كثيرا وتعرض لمحاولات الابادة والاستئصال لمرات عديدة، مما جعل أبنائه يسكنون بشكل منعزل في جبل سنجار.

واخر الظلامات قبل مجازر داعش كانت على يد النظام البائد عام ١٩٧٥م ، عندما قام بتدمير قرى الايزيين في سنجار، حيث دمر ١٤٦ قرية وجرف أراضيهم الزراعية وسد آبار مياههم بالحجر والأسمنت.

وبنى لهم مجمعات سكن قسرية في شمال وجنوب سنجار، كانت عبارة عن مساكن( باللبن واعمدة الخشب  والحصران) .

وحرمهم من حق تملك الأرض، ولم يمتلكوا من مواشيهم الا ما ينتج   الغذاء العائلي فقط، في سياسة افقار مقيتة، جعلت الايزيدي يشعر بأنه مواطن بلا وطن وان حياته ومستقبل أطفاله في ضمير الغيب .

وبالرغم من أن تعداد  الايزيديين جاور ٢٧٠ الف نسمة (قبل مجازر داعش عام ٢٠١٤) الا انهم لا يمتلكون مستندات تثبت حق ملكيتهم حتى لمساكنهم. مما حرمهم من اي إقتراض عقاري او زراعي بضمان سند الملكية.

وبعد أن دخل تنظيم داعش البعثي ومارس اجرامه بحق الايزيديين بصورة ابشع من ذي قبل فقتل رجالهم وسبى نسائهم، هب اخوانهم أبناء الوسط والجنوب لنجدتهم امتثالا لأمر المرجع الأعلى سماحة السيدالسيستاني( دام ظله) ودفاعا  عن بلدهم.

وبذلو الدماء العزيزة من أبناء الحشد الشعبي والقوات العراقية لحماية اشقائهم الايزيديين، فيما استقبلت النازحين منهم العتبات المقدسة في النجف الاشرف  وكربلاء المقدسة وباقي المحافظات العراقية.

إلى ان تحقق النصر بفضل فتوى المرجعية العليا ودماء الشهداء من أبناء الحشد الشعبي والقوات المسلحة وخصوصا تضحيات قادة النصر (سليماني وابو مهدي المهندس رحمهما الله ) وعاد الايزيديون لمنازلهم.

الا ان هذه الفرحة بقيت غير مكتملة، مع استمرار ظلامة النظام البعثي بسلبهم حق امتلاك أرضهم وفي وطنهم،

الا ان انصفهم السيد السوداني بمبادرة أخوية تعبر عن احتضان العراق لابنائه واعتزازه بكل مكوناته، فمنحهم حق تملك أراضيهم ومنازلهم، ورفع عنهم هذا الظلم الذي امتد لأكثر من ٤٧ عاما.

فشكرا لابن العراق العزيز لانه أنصف المظلومين من اخواننا الايزيديين.. وأثبت انه يحمل هموم الفقراء في المناطق العشوائية فملكهم منازلهم ومع النازحين فاعادهم الي منازلهم ومع الايزيديين فملكهم أرضهم ومنازلهم.

ونذكره بقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ( الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على أهل بيت سرورا)

 

٣٠-١٢-٢٠٢٢

 

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل يمكن تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟!
بعد الفقراء في العشوائيات والنازحين..رفع طلامة ٤٧ عاما عن الايزيديون.
أبو سفيان الصحابي المظلوم (رض)..!
التعداد يا وزارة التربية..!
الزهراء عليها السلام شهيدة الدفاع عن الولاية والدفاع عن الحقوق..
ينشطرون ويتكاثرون..!
معنى الثقافة ومكانتها...
البصرة تستحق كثير...
لا تحرير إلا بالحرير..!
صعود الدولار وفترة الحصار
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 58.69
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك