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البصرة تستحق كثير...


حسن كريم الراصد ||

 

دورة الخليج التي ستحتضنها البصرة بعد أيام يجب التعامل معها ليس كلعبة. وليس مهما ان نفوز بكأسها وببطولتها..

 بل تكمن أهميتها بانها اول فعالية جماهيرية تقام في البلاد منذ عقود وكذلك بما سترسله من رسائل وما ستعطي من أنطباعات للعالم بعد ان تظافرت جهود الخصوم على تشويه سمعته  واظهاره بمظهر البلد المحطم لمنع نهوضه ومنع شركات الاستثمار والبناء من العمل فيه...

 لهذا يجب أن نبذل جهودا كتلك التي نبذلها في مناسباتنا الدينية باعتبار هنالك هدف نبيل لهذه الفعالية له مساس بسمعة العراق وشعبه وتجربته وما سيدخله ذلك من سرور في قلب المحب وكمد وحزن في قلب العدو..

لذلك يجب أن لا ندخر جهدا في أنجاح هذه الفعالية والمساهمة باعلاء سمعة العراق والتغاضي عن السلبيات التي تحدث في جميع المناسبات التي تنظمها دولا ذات استقرار عال..

دورة الخليج هي للعراق وليس لشخص ولا لجهة ولا لمكون فلا تكونوا لسان لمن يريد افشالها وكما تعلمون ان الكثير يتربص بها ولا يحب أن يرى نجاحها.. الم تروا ان ما فعلته دبي في ثلاثين عاما من جهد واعلام وأموال أنفقت تمكنت قطر من فعله بثلاثين يوما وبثلاثمئة مليار دولار فقط؟! ساهم في النجاح بأبسط الأشياء..

 بابتسامة بوجه الضيوف. او برفع علبة سيكاير ووضعها في سلة المهملات.. او إقامة شتلة ورد سقطت.. .

او بنشر ما هو مشرق جميل.. او التغاضي عن مظهر سيء  وهذا أضعف الإيمان.. البصرة تستحق منك ذلك فهي ضرع العراق الذي ان قوي واستقام نهضت البلاد... ساراكم في البصرة وان نفدت التذاكر ولم ادخل للملعب.. وان لم أجد غرفة في فندق.. المهم ان اكون هناك اشارك البصرة رونقها واهتف للعراق : بالروح بالدم نفديك يا عراق... فالعراق عزيز غال ونحن أبناءه وليس أولئك الذين باعوه للسفارة بثمن بخس دولارات معدودة. أبناءه ..

 

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