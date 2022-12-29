المقالات

العراق والصراع العالمي


محمد الكعبي ||

 

يعيش العالم صراع وجود منذ ان وجد الانسان في هذا الكون ومازال يتصارع مع ابناء جنسه من أجل السيطرة والتحكم، معتقدا انه سيخلد وانه الاكبر والاقوى مما جعله يتفنن في اقصاء الاخرين والاستحواذ على خيراتهم واستعبادهم ليرضي غروره وطموحاته التي لاتقف عند حد، حيث قتل وشرد وهجر الملايين ودمر البلدان وسرق خيراتها، حتى ادعى الربوبية، فاصبح العالم يعيش الرعب والفساد والانحطاط الاخلاقي من قبل القوى العظمى، التي جعلت من نفسها سيدا وحاكما تتحكم بمصير العالم وفق تطلعاتها ومصالحها.

 تختلف الطرق والمناهج حسب الزمان والمكان والمصالح وكيفية تعاطي الفاعل السياسي معها، لذا تتشكل خارطة الدول حسب ما تمتلك من امكانات بشرية وعلمية، قد تجد دولة في اعلى الهرم وأخرى في اسفله ودولة تكون بين هذه وتلك، وقد تجد ندية وصراع بين بعض الدول،  ودول متفقة في ما بينها وهذا كله مناط بما تملك من مصادر القوة يؤهلها لدخول المعترك الدولي والتنافس من أجل الوصول للقمة.

الصراع القائم بين المتنافسين لا يقف امامه أي اعتبار اخلاقي أو انساني أو قيمي، بل الحكم للاقوى أيّا كان مما جعل الحكومات والانظمة تعيش حالة الصراع الصفري مع دول وتنافسي مع أخرى حيث تسعى جميع الانظمة لامتلاك القوة والاسلحة المتطورة وهذا ما أفرزه الواقع.

بعد القفزة العملاقة في عالم التكنلوجيا أصبح الاعلام والحرب السيبرانية والسيطرة على العقول والتحكم بالجماهير من خلال الاعلام الموجه والمنظمات والهيئات التي تعمل بشتى الطرق لبث الافكار والنظريات مما جعل الحرب تأخذ منحى أخر ومنهجاً مغايراً لما سابق، وعند متابعة الخط البياني للدول المتصارعة نلاحظ أن من يملك القوة بكل انواعها: البشرية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والعلمية والامنية والاجتماعية والثقافية...., هو من يتحكم بالمشهد ويفرض إرادته على الاخرين، نعم قد تتغير المواقع وتتبدل الوظائف وهذا متعلق بالمتغيرات وقدرة الفاعل السياسي على التحكم بما يملك من مصادر القوة.

ينبغي تحديد موقعنا بين الدول ومعرفة قدراتنا وامكاناتنا وما نملك من مصادر القوة واستثمارها بالشكل الصحيح مع رسم خطط مستقبلية واقعية منسجمة مع ما نملك  بشرط العلم والعمل، عندها ممكن أن نلمس التغيير بوقت قياسي وملحوظ، وعلينا اخذ زمام المبادرة والسعي للتغيير متوكلين على الله تعالى وعلى أنفسنا ونستثمر كل الفرص والطاقات والامكانات ولا نعتمد على الاخرين في تحديد المصير أو رسم خارطة طريق لنا، بل نحن نملك ما يؤهلنا لقيادة العالم فالتاريخ والحضارة والانسان والعلم والخيرات المودعة في بلداننا تؤهلنا لركوب سفينة العالم المتقدم، لكي نكون احرارا لايحكمنا البند السابع أو غيره ولا هذه الدولة ولا تلك الدويلة.

 

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التقوى فناء الروح في محبة الزهراء عليها السلام...
مابين فاطمة ام الائمة ع ....والامام الحسين ع
منذ متى عشت مترفاً ؟!
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
درسٌ قاسٍ في السياسة لأصحاب صفقة ضمانات الكاظمي البائسة
العراق والصراع العالمي
الحرب الناعمة أو اللا مرئية
الامام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) وأنا والأحداث
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
الشيعة بحاجة لقائد..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.03
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك