المقالات

الشيعة بحاجة لقائد..!


حسن كريم الراصد ||

 

فهم قد تسلموا الحكم ووطدوا حكمهم ولا يمكن لأحد إعادة المعادلة الظالمة التي عانوا منها على مدى الف عام ولا قيمة للقول بأنها حكومة الشيعة الأخيرة او فرصتهم الأخيرة فعقارب الساعة لن تعود للوراء وما كان ينطلي عليهم من شعارات القومية واليسارية لن ينطلي عليهم مجددا. ولا ننسى ان جميع الحكومات المستبدة استخدمت الخداع حتى توطد حكمها فبطشت بالشيعة بمساعدة دول استكبارية فلا احد قادر على ارضاخهم دون مساعدة أجنبية.

ففيصل الأول هم من نصبوه ملكا فانقلب عليهم وأطلق يد السعدون لارهابهم ومن ثم أتوا بياسين الهاشمي ليقمع انتفاضة الناصرية والرميثة عام 1935 فجال وصال جميل المدفعي حتى اخمدها وأسر أبنائها وطردهم من الوظائف وحتى أطفالهم من المدارس  بتفويض من الملك الذي منحه الأحكام العرفية لأول مرة بتاريخ الدولة وبمساعدة الانگليز الذين كانوا ينتظرون الثأر لجنودهم الذين قتلوا في ثورة العشرين..

ثم أتى الحكم القاسمي الذي ابدى تعاطفا غير مسبوق مع الجنوب ومكنهم حتى كانوا اداته وذراعه في الخلاص من مناوئيه ولو بقي لفترة لانقلب عليهم بعدما بانت بوادر الخلاف مع السيد محسن الحكيم رض وكادت تشتعل فتنة الخلاف فرحل قبل ذلك.

أما الحكم العارفي وما بعده البعثي فقد رضخوا لشروط النجف وجاملوا الجنوب وتجنبوا الخوض في الطوائف والطبقية حتى تبرأوا من كل الطوائف ظاهرا وعدوا الدين مجرد تراث يجب ركنه في رفوف المكتبات ومثلما جاء في كتيب الدين والتراث لمؤسس الحزب ميشيل عفلق وفعلا تمكنوا من خداع الشيعة حتى استتب لهم الأمر فبدأوا باظهار ما اخفوه لعقد من الزمن بعد انتفاضة صفر وما تبعها من حركات كانت آخرها انتفاضة الخامس عشر من شعبان والتي أسفرت عن وجه طائفي بغيض مخالف لما كان معلن في ادبيات الحزب فاخمدت الثورات وقمعت بأدوات طائفية حتى كتبت على الدبابات : لا شيعة بعد اليوم...

 ومنذ ذلك الحين بلغت النخب الشيعية وجماهير العامة سن الرشد فلم تعد تنطلي عليهم تلك الخدع التي كانت تطلب من الشيعي التبرؤ من عقيدته بحجة المدنية ولكنها تدفع الآخرين للتمسك بمذهبهم.. لذلك لن ينخدع الشيعة من جديد ولن يستطع احد سلبهم استحقاقهم من جديد. . ولكن المهم اليوم هو الحاجة المسلحة لوجود قائد وزعيم سياسي يوحدهم ليصطفوا خلفه ويستظلوا بفئ رايته.

 زعيم يجمع بين القيادة الروحية والسياسية ويسترشد بحكمة النجف ويتمتع بثقة مرجعها الاعلى الذي اجمعت عليه الأمة..

وبالتالي يتمكن من الاستقواء بالامة ليتمكن من مواجهة المؤامرات التي تحاك داخليا وخارجيا والتي تهدف الى سلب المكون الأكبر استحقاقاته المنصوصة في الدستور وفي عرف الديمقراطي المعروفة في العالم والتي احد مقوماتها مفهوم الحكم للاغلبية..

وان لم يتمكن الشيعة من بعث قائد سياسي جامع فلا يمكنهم مواجهة هذه التحديات التي تتطلب هكذا قائد بمواصفات غاندي ان استثنينا قادة أيران باعتبارهم قادة دينيين قد لا توجد مناخات ملائمة في العراق لاستنساخ تجربتهم وباعتبار وجود قيادة دينية تدين لها الأكثرية بالولاء والطاعة ولكنها تتجنب الغوص عميقا في الأمور السياسية للحفاظ على خصوصية مدرستها ومكانتها.. قائد قادر على مواجهة الهيمنة الإقليمية والغربية التي استفحلت بعدما أصاب البلاد الوهن والضعف..

 قائد يتمكن من استعادة السيطرة على ثروات البلاد وحمايتها من اللصوص ومن سطوة المستعمرين ليعيد بناء البلاد وبناء جيشه وحماية حدوده ومن ثم يتمكن من توزيع الثروات بعدالة..

 قائد يستمد قوته من الشعب لا يحابي ولا يجامل وله القدرة على قول : لا.. قائد يذيب الانتماءات الحزبية ببوتقة المكون وله القدرة أن يستقطب المكونات الأخرى بعدما يجدوا فيه القوة ويتلمسوا في شخصه العدل والانصاف.. قائد تثق به الجماهير لينهي حالة التشظي والتشتت الذي تعيشه الأمة...

 

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
الشيعة بحاجة لقائد..!
حديث الكوستر ( عمبه لو عنبه)
الحكومة والمعول الأميركي
اسعار الصرف مصدر اضطراب جديد
من يصلح الملح إذا الملح فسد؟!
الوطن والمواطن..حقوق تبادلية
التطرف احيته أحداث سبتمبر الوهابية  
التقرير الطبي الأولي لإصابة الزهراء" عليها السلام"
شين جين..الرئيس الصيني رجل الاستثناء ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك