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العالم الأعور..!


حسن كريم الراصد ||

 

أليس غريبا أن يتداعى الغرب لوفاة الفتاة الكردية مهسا اميني والتي لم يثبت مقتلها الى اليوم ويعد ذلك خرقا لمواثيق حقوق الإنسان وتستبعد أيران من منظمة المرأة في الأمم المتحدة في سابقة خطيرة.

وما زالت الماكينة الاعلامية الغربية وذيولها في الشرق تتباكى منذ أشهر على أميني وتحث الناس على حرق بلادهم وتخريب مدنهم وقتل رجال أمنهم وتعدى ذلك ذلك الى دخول مخابرات دول إلى إيران وإدخال الأسلحة الخفيفة من مراكز المؤامرة في شمال العراق لاثارة حرب أهلية فمهسا أميني ماتت والارض توقفت عن الدوران وبايدن يبكي والعربية الحدث سخرت جميع نشراتها لتغطية نشاط الفوضويون وصبيان السفارات والبي بي سي تستضيف عمالقة حقوق المرأة ممن باعوا أنفسهم للشيطان يتحدثون عن التعسف الإيراني الذي لحق بالمرأة بعد أن فرض عليها الحجاب والعفاف.

 وقصت المتهكات شعورهن وخلعت الغانيات سترهن وكتبت البيانات المستنكرة  وغرد البرزاني متألما فمهسا أميني قتلت...

ثم جرت الأمور بما لا تشتهي أنفسهم وما لم يتوقعوه من مكر الله بعد ان قُتل ثلاثة أكراد في باريس في حادث إرهابي عنصري مجنون.

صمتت البي بي سي. وذهبت العربية لتغطية ما يجري في السودان وصمت بايدن واستنكر ماكرون زعزعة أمن البلاد وتمنى الزعماء الأمن والأمان لباريس ووصف العوران المتظاهرين الذين جرحت كرامتهم بعد هذا الاعتداء على الإنسانية بأنهم غوغاء ودعوهم للجوء للقانون ولم يصدر بيان من أربيل وتحاشت الشرقية وأخواتها ذكر ما يجري في باريس ولم تظهر صور المغدورين على برج دبي ولم يتظاهر أحد أمام سفارات فرنسا فما حدث يحدث في كل البلدان وطبيعي ان يقوم رجال الأمن بواجبهم في قمع التظاهرات فهذه فرنسا بعيون زرق ودم ازرق وهذه طهران.. وما بين هذا وهذه شتان!!!

 

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