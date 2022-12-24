المغيبين بين سجون الكاظمي وتصورات الحلبوسي ..!

باقر الجبوري ||

فمن على بعد عشرات الالاف من الكيلومترات علمت الواشنطن بوست بوجود انتهاكات لحقوق الانسان وعمليات تعذيب في سجون سرية للجنة ابو رغيف البائدة التي كانت تمارس التعذيب بشتى انواعه وصوره ضد المتقلين بتهم الفساد !!

لكن اللجنة كانت تفاوض المعتقلين وتخيرهم بين الاستمرار بالتعذيب وبين تسليم اموالهم للكاظمي !!

كذلك كتب الواشنطن بوست ان كل عمليات النهب للاموال العراقية تحت مسمى سرقة القرن كانت دار باشراف الكاظمي نفسه ونشرت تحويلات الاموال التي حولها الكاظمي الى الخارج !!

الواشنطن بوست وبالرغم من تلك المسافة البعيدة علمت ونشرت عن التعذيب الذي مورس ضد المعتقلين ( الايهام بالغرق والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي او التهديد به والخ الخ والخ ) !!

ورغم كل ما نشر على صفحاتها من تقرير طويل وعريض يشرح الحال المزري في زمن الكاظمي الا أن العجب كل العجب اننا لم نسمع ولحد الان وحتى بعد ازاحة الكاظمي وحكومته الفاسدة اي اشارة حول ما حدث فيها من قبل السيد الحلبوسي ( رئيس البرلمان العراقي ) ممثل الشعب !!

سكته يم حسن سكته !

والاعجب من ذلك ان السيد الحلبوسي هو نفسه من يتكلم دائما عن المغيبين السنة ( ارهابيين ) الذين كانوا يمارسون رياضة ( قتل ) الجيش العراقي في صحراء الخالدية وغيرها من مناطق الغربية قبل اعتقالهم من قبل فصيل ( مقا..وم كما يقول ) يدعم الحكومة التي يستلم الحلبوسي منها راتبه الشهري !!

يعني السيد الحلبوسي يعلم بالمغيبين في الصحراء ( المنگطعه ) ولايعلم بحال من كانوا معتقلين من قبل لجنة ابو رغيف على بعد مئات الامتار من البرلمان العراقي الذي كان ولايزال رئيسا له !!

والله عجيبة !!

ويبقى السؤال هنا !!

فلما اغلب ساسة السنة وكلما خوصروا في زاوية الاتهام حول شبهات فساد او تخابر مع جهات اجنبية او تم تهديدهم بالطرد من مناصبهم تراهم يتعلقون بالكذب وادعاء ما ليس فيهم .

فترى احدهم يقول ( يهددوننا لاننا وطنيين )

والاخر يقول ( راح يقصونا لان احنه سنة )

والاخر ( يلبس شماغ احمر وعگال ويصير شيخ )

والاخر ( يطلع بسالفة المغيبين والحراير )

يا سبحان الله !! نفس الحجج من يوم السقيفة ولحد اليوم وكانهم ( واحد تافل بحلگ الثاني )

صدگ لو گالوا ( ذيل الچلب شدوه بخشبه اربعین یوم ومن فتحوا الشداد رچع لعواجه )

عمي والله ما ينعدل لو الف يوم !!!!

الله يساعد گلبک يا علي ( ع )

شلون گضيته وياهم ...

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