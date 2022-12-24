المقالات

احتفالات لا تليق بالجامعات


 

عبد الرحمن المالكي ||

 

يؤكد الكثيرون من خريجي الجامعات العراقية من الاجيال السابقة, ان ما يقام في يومنا هذا من حفلات تخرج, هي في الواقع تفاهة, لم تألفها الاعراف الجامعية من قبل, في حين غابت انشطة راقية كانت سائدة كالمهرجانات الشعرية والثقافية, التي تكشف كل عام عن اسماء وخامات جديدة من الادباء والشعراء الكبار, وخير دليل على ذلك حكاية العشق العذري بين الشاعر حسن المرواني وليلى, التي جَسدها بأروع قصيدة (انا وليلى واشطبوا اسمائكم) التي كتبها في سبعينات القرن الماضي, لتكون شاهداً على رقي العلاقات الجامعية آنذاك والمستوى الثقافي للطلبة.

ان المرحلة الاخيرة في الدراسة الجامعية لا دراسة فيها, فالطلبة منشغلون بحفلة التخرج, والاعداد لها في وقت مبكر من بداية العام الدراسي, والعمل على تحديد مكان الحفل وبرنامجه, والاتفاق مع صاحب القاعة على الاجور والمطرب الذي سيغني في الحفل, والمبلغ الذي يدفعه كل طالب, وعلى الصعيد الشخصي, هنالك تكاليف اخرى تتعلق بالبدلة ولونها والاكسسورات الخاصة التي يرتديها الطالب خلال الحفل, ثم تأتي صورة التخرج التي تتطلب ان يرتدي جميع الطلبة ملابس موحدة, وكل هذه الامور تكلف ذوي الطلبة مبالغ باهضه, وتزيد حملاً على كاهلهم.

كل هذا يحصل ليجتمع الطلبة ذكوراً واناث في قاعة مزدحمة, يسودها الهرج والمرج, وهي اجواء بعيدة عن الرصانة الجامعية, وليس لها اي ضرورة ويجب ان يكون لوزارة التعليم العالي رأي في هذه الممارسات.

المضحك في الامر ان طلبة المراحل الاولى يتركون محاضراتهم "وعلى حس الطبل خفن يرجلية" وينخرطون في الاحتفالات بحماس يفوق احياناً طلبة المراحل الاخيرة.

في احد الايام قامت احدى الجامعات بعمل حفل لتكريم الطلبة المتميزين, لكن المفارقة ان معظم الطلبة لم يحضروا, لانهم عرفوا ان برنامج الحفل يتضمن القاء كلمات وتوزيع هدايا, ويخلوا من الرقص والغناء, وعدم وجود الدي جي وهي لا تلائم بعض السذج, وهنا نطرح سؤال.. من المسؤول عن تلويث الاجواء الجامعية بهذه الممارسات الدخيلة على مجتمعنا والتي لا تجدها حتى في المجتمع الاوربي, هل سببها الادارات الجامعية  ام تغيير المزاج العام لدى الطالب الجامعي.

ان للطالب الجامعي هيبته, ومكانته في الاسرة والمجتمع, وعلى الرغم من ان مجتمعنا يعد شبه امي لكنهُ ينظر الى الطالب الجامعي والخريج نظرة خاصة, باعتباره قدوة للجميع, ولو قارنا بين سلوك الطلبة في حفلات التخرج سابقاً, وبين سلوك الطلاب الان, سنرى ان حفلات التخرج, ما هي الا نتاج وثمرة التربية الاسرية وواقع المجتمع الذي فقد الكثير من قيمته , في ظل التحولات التكنلوجية وتقلبات الزمن.

سابقاً كان الطلاب يجتمعون لأخذ صورة التخرج بالزي الجامعي الموحد, الذي يتضمن الوان النيلي والرصاصي ولا يسمح تحت اي ضرف ارتداء الملابس بغير هذه الالوان, ثم تدعوا الجامعة الطلبة للاحتفال المركزي لتكريم الطلبة الاوائل, وبعد ذلك من حق الطالب ان يحتفل مع اسرته او اصدقائه في اي مكان يحب, ومن حقه ان يرقص ويغني بعيداً عن انظار المجتمع الجامعي.

ويبقى السؤال... من الذي سمح لمسخرة الحفلات والرقص والدي جي في الحرم الجامعي؟

 

 

 

ــــــــــــــــــــ

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سياسي يقتل عامل مع سبق الاصرار !؟
خيول الحشد تعبر الى ضفاف النصر 
العفَّة ليست مانعًا لحركة المرأة
المغيبين بين سجون الكاظمي وتصورات الحلبوسي ..!
احتفالات لا تليق بالجامعات
المطلوب هو الإنجاز..!
كوسترات..!
رسالة من أبي تحسين.. !
لا أحد يعرف من هؤلاء؟؟
تقييم حكومة السيد السوداني
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.31
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك