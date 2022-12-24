المقالات

ليس ذنبي أنك لا تعرفها..!


مازن الولائي ||

 

"دولة الفقيه" التي هي كل خلافة التجربة الإسلامية وخلافة المعصومين عليهم السلام، لا تعرفها ليس ذنبا يتحمله غيرك! ولم تغلق المعرفة أبوابها بوجه من طرقه ليعرف ما له وما عليه! كل القضية أردت وأراد البعض العيش دون قيود الشريعة، بل دون عناء الإنتماء والعمل بالتكليف الشرعي الذي هو كل أمنية العارفين والعاشقين ممن فتحت لهم مغالق الأبواب الموصدة بعد الحاح منهم وإصرار!

هذه الدولة التي كلما رجعت لما قالوه فيها نجوم الحوزة واساطين الشريعة ممن قدموا أرواحهم لها 《 يجب أن يكون واضحاً أيضاً أنّ مرجعيّة السيّد الخمينيّ الّتي جسّدت آمال الإسلام في إيران اليوم لا بدّ من الالتفاف حولها، والإخلاص لها، وحماية مصالحها والذوبان في وجودها العظيم بقدر ذوبانها في هدفها العظيم.....

الشهيد الصدر سنوات المحنة و أيام الحصار، ص:164》. هذه الكلمات لا يجب أن تسقط ويتجاهلها ذا وذاك ممن يظهرون أنفسهم حماة للشريعة والإسلام المحمدي الأصيل الحسيني لأنها كلمات صدرت من قمم علمية بيدها خرائط الولاء والانتماء الحقيقي لهذه العقيدة الحقة، ما يطرحه البعض اليوم من قيح وقبح ضد دولة الفقيه إنما هو ريع تلك المخططات التي وقفت ولازلت تقف حجر عثرة من بلوغ سيطرة الشريعة على مقاليد الأمور بمنطق نيابة الوصف التي بيدها كل سعادة الدنيا والآخرة..

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

 

ــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تقييم حكومة السيد السوداني
حكومة السيد السوداني والتحدي الأكبر ..!
قناة دجلة وعدالة الحجية سندس بتعدد الأزواج..!
الرياض وطهران والتقارب المستقبلي
ليس ذنبي أنك لا تعرفها..!
 من يقرا الفنجان العراقي ؟!
افتراءات الكائن الهجين ضد الاغلبية العراقية
خبث الانكليز وعداوتهم للأغلبية والامة العراقية / الحلقة الرابعة
جرائم صدامية مروعة التعذيب بالكهرباء
خبث الانكليز وعداوتهم للأغلبية والامة العراقية / الحلقة الثانية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.31
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك