المقالات

فنتازيا نقاشية..!

75 2022-12-22

جهاد النقاش ||   ١- وزير الكهرباء في إقليم كردستان يشكو من قلة الغاز من وزارة الثروات الطبيعية/ علما أن وزير (وزارة الثروات) هو وزير الكهرباء! ٢- عضو مجلس الأنبار المنحل طه عبد الغني: الأموال التي صرفت على المحافظة تكفي لبناء دبي والدوحة/ لذلك ابن الأنبار انتفض وقرر يشجع مظاهرات الناصرية!  ٣- قنوات تشجع مظاهرات العراق/ ترفض المظاهرات إذا صارت بالأردن أو السعودية أو البحرين!  ٤- قطر سوت المونديال وانتهى/ وأبو علي الشيباني بعده يحلف ما يصير المونديال بقطر! ٥- من البيشمرگة الفضائيين إلى المساجد/ عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور : عشرات المساجد الفضائية (الوهمية) في الإقليم تصرف لها مخصصات مالية ورواتب!
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
احذروهم فالغدر ديدنهم..!
بين خلق التوازن، وصراع المبادئ
فنتازيا نقاشية..!
أفسدوا الأرض...
سفر المعصية..!
من هذا الجندي؟!
القائد سليماني..الوحدة الاسلامية التطبيقية
التشخيص ليس كافياً  ؟!
مسرحية عنوانها الانسحاب !
من يشتري مني ديني..الرجل السويدي علمني ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.03
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك