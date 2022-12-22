فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- وزير الكهرباء في إقليم كردستان يشكو من قلة الغاز من وزارة الثروات الطبيعية/ علما أن وزير (وزارة الثروات) هو وزير الكهرباء!
٢- عضو مجلس الأنبار المنحل طه عبد الغني: الأموال التي صرفت على المحافظة تكفي لبناء دبي والدوحة/ لذلك ابن الأنبار انتفض وقرر يشجع مظاهرات الناصرية!
٣- قنوات تشجع مظاهرات العراق/ ترفض المظاهرات إذا صارت بالأردن أو السعودية أو البحرين!
٤- قطر سوت المونديال وانتهى/ وأبو علي الشيباني بعده يحلف ما يصير المونديال بقطر!
٥- من البيشمرگة الفضائيين إلى المساجد/ عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور : عشرات المساجد الفضائية (الوهمية) في الإقليم تصرف لها مخصصات مالية ورواتب!