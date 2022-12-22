فنتازيا نقاشية..!

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جهاد النقاش || ١- وزير الكهرباء في إقليم كردستان يشكو من قلة الغاز من وزارة الثروات الطبيعية/ علما أن وزير (وزارة الثروات) هو وزير الكهرباء! ٢- عضو مجلس الأنبار المنحل طه عبد الغني: الأموال التي صرفت على المحافظة تكفي لبناء دبي والدوحة/ لذلك ابن الأنبار انتفض وقرر يشجع مظاهرات الناصرية! ٣- قنوات تشجع مظاهرات العراق/ ترفض المظاهرات إذا صارت بالأردن أو السعودية أو البحرين! ٤- قطر سوت المونديال وانتهى/ وأبو علي الشيباني بعده يحلف ما يصير المونديال بقطر! ٥- من البيشمرگة الفضائيين إلى المساجد/ عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور : عشرات المساجد الفضائية (الوهمية) في الإقليم تصرف لها مخصصات مالية ورواتب!