أفسدوا الأرض...

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حسن كريم الراصد || انها حضارة كونكريتية واسلحة دمار شامل وتجسس وتآمر .... قلوبهم ملأت بالغل والحقد.. ونفوسهم طفحت بالغطرسة والكبر.. يرون أنفسهم آلهة وماهم الا حثالة البشر بعد ان فقدوا قيم الرجولة وعفاف النساء واصبحوا كماخور لا تجد فيه غير الخمر والجنس والعري والقمار.. فقدوا دفء الأسرة.. وروابط القرابة والعشيرة. وباتوا لا يعلمون آباؤهم ولا يدرون من هم أزواج أمهاتهم.. اختلطت أنسالهم.. وتاهت أنسابهم.. وامتزجت نطفهم فاخرجوا لنا جيل ناقم على الله وعلى البشر . يهوى القتل والتدمير.. ويتفنن بالغدر والفتك.. لذلك نقموا على قطر بل تميز قلوبهم من الغيض على أن العرب فعلوا ما لم يكن يتوقعوا ... باتوا يشعرون بالغيرة والنقص والحسد بعدما رأوا خزيهم في مرآة تكامل انسانيتنا.. فنحن الغيرة والعفة وان تخلفنا عن قيمنا وابتعدنا بفضل تآمرهم عن ثوابتنا.. ولكنا نبقى رجال نتزوج من الآناث فنلد بنات وذكورا وتلك فطرة الله ورحمته الذي جعل لنا من أنفسنا ازواجا وجعل بيننا مودة ورحمه.. وسنعود يوما ما.. نملأها قسطا وعدلا ونسوقهم بعصا صاحبنا كما تساق الغنم وذلك يوم قريب وان كانوا يرونه بعيدا.. فانتظروا..