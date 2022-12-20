المقالات

الان في الاردن ! لاثورة جياع ولاهم يحزنون !


باقر الجبوري ||

 

انها مظاهرات تشرينية باوامر امريكية ودعم عربي ضد الملك عبدالله

والسبب ... لانه صرح وامام كل زعماء التطبيع العربي بما لايشتهون حول القضية الفلسطينية!

او بما لايشتهي اسياد الزعماء العرب من اسرائيل وامريكا ( إن صح التعبير ) !

وكل ما نسمعه الان من كلام من المجتمع الاردني حول احقية الثورة ومطالبها هو كلمة حق يراد بها باطل .

وما يحدث في الان في الاردن هو نفس ما حدث سابقا في العراق في ايام عادل عبدالمهدي وما خلفه من انسحاب للمتظاهرين اصحاب المطالب الحقيقية بعد افتضاح تداخلات ابناء السفارات الراغبين بتغير النظام الشيعي في الحكم !

وكذلك تداخلات الاحزاب المستفيدة من اسقاط عبد المهدي لاغراض اقتصادية !!

يعني .. لاتوجد ثورة جياع بل انقلاب خارجي !

كلامنا في هذا المختصر لايعني الدفاع عن ملك الاردن او وسمه بالوطني او الشجاع نتيجة لما قال في ذلك المؤتمر !!!!

الرجل عميل وابن عميل ويفتخر بعمالته لامريكا وبريطانيا ولايستطيع الخروج من ربقة العبودية لهما .... !

لكنه يخير نفسه كما قلنا في منشور اخر !!

فاما ان ينساق مع صفقة القرن ويدخل زريبة الموقعين وينتهي به الحال مثل انور السادات !

او يرفض فيكون مصيره مثل مصير صدام او حسني مبارك !!

او يكون مصيره كمصير ابوه مسموما في احد مستشفيات لندن !

ولكن لاتستعجل فلن يسقط !

انها مجرد جرة اذن !

تحياتي لكم..

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعرض دامي وصبر غيرمبرر..!
من بغداد /١ إلى بغداد /٢...اجب
كأس العالم والسياسة واشياء أخرى ..
الان في الاردن ! لاثورة جياع ولاهم يحزنون !
إشبيكم..!
طهران والرياض في مؤتمر بغداد 2
سليماني والمهندس..عروج الأرواح الطاهرة بين الصدفة والهدف..
أزمات وإحتقانات دولية غير قابلة للحل...!
شروط تحقق العلامات وأهميتها
المعلم قيل فيه سابقا كاد المعلم ان يكون رسولا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.1
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك