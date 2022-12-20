الان في الاردن ! لاثورة جياع ولاهم يحزنون !

باقر الجبوري ||

انها مظاهرات تشرينية باوامر امريكية ودعم عربي ضد الملك عبدالله

والسبب ... لانه صرح وامام كل زعماء التطبيع العربي بما لايشتهون حول القضية الفلسطينية!

او بما لايشتهي اسياد الزعماء العرب من اسرائيل وامريكا ( إن صح التعبير ) !

وكل ما نسمعه الان من كلام من المجتمع الاردني حول احقية الثورة ومطالبها هو كلمة حق يراد بها باطل .

وما يحدث في الان في الاردن هو نفس ما حدث سابقا في العراق في ايام عادل عبدالمهدي وما خلفه من انسحاب للمتظاهرين اصحاب المطالب الحقيقية بعد افتضاح تداخلات ابناء السفارات الراغبين بتغير النظام الشيعي في الحكم !

وكذلك تداخلات الاحزاب المستفيدة من اسقاط عبد المهدي لاغراض اقتصادية !!

يعني .. لاتوجد ثورة جياع بل انقلاب خارجي !

كلامنا في هذا المختصر لايعني الدفاع عن ملك الاردن او وسمه بالوطني او الشجاع نتيجة لما قال في ذلك المؤتمر !!!!

الرجل عميل وابن عميل ويفتخر بعمالته لامريكا وبريطانيا ولايستطيع الخروج من ربقة العبودية لهما .... !

لكنه يخير نفسه كما قلنا في منشور اخر !!

فاما ان ينساق مع صفقة القرن ويدخل زريبة الموقعين وينتهي به الحال مثل انور السادات !

او يرفض فيكون مصيره مثل مصير صدام او حسني مبارك !!

او يكون مصيره كمصير ابوه مسموما في احد مستشفيات لندن !

ولكن لاتستعجل فلن يسقط !

انها مجرد جرة اذن !

تحياتي لكم..