المعلم قيل فيه سابقا كاد المعلم ان يكون رسولا

سلام دليل ضمد ||

وانا اقول بل هو رسول و لكن هل تغير الوضع

فمعلمنا لا يعرف انه موظف في وزارة التربية اي ان التربية من اختصاصه والتربية فيها عدة أفرع

اولها وأهمها كيفية التعامل مع الطفل

وكيف تكون له اما او اب

فقد يكون هناك خلاف في بيت الطالب او ذويه ممن لم يكمل دراسته

او انهم تربوا في بيئة غير صحية

او قد يكون يتيما

فتكوني انت ايتها التربوية امه

امس وصلت ابنتي (رقية ) للبيت بكية تذرف الدموع كأنها الجاحظ او الخنساء حين ترثي اخاها

فقلت لها (ها بابا سلامات )

قالت لي (المعلمة مالتنة انطتني )٩٨ %

علما انها في كل امتحان تحصل على ١٠٠%

فذهبت اليوم لأستفسر منها

واذا بها تقول (هو منو يجيد الإنكليزي ١٠٠%

فقلت لها هذا اكيد فجنابكم لا تعرفين المصطلحات الانجليزية ولا تأريخهم ولا ثقافتهم ولا اللهجات التي يستخدمونها وهذا يشكل ما نسبته ٣٠%

والباقي ٧٠%

وجنابكم لا يجيد نصفه اي انكم تجيدون ٣٥ % فقط وهذه نسبة عالية في الحقيقة

لكن هذا الطفل ان حصل على ٨٠ %عليكم إعطائه ١٠٠ وهذا حافز لكي يهتم بالمادة ويعشق الدراسة والمدرسة

انزعجت المعلمة مما قلته لها

فهل يبقى المعلم رسولا يوصل رسالته ام ان التغيير النفسي لم يشمل السياسيين فقط

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