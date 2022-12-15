المقالات

الغرب والأجندة المزيفة ضد إيران ..!


حسام الحاج حسين ||

 

تراقب المؤسسات الغربية دول بعينها في مجال حقوق الأنسان ( إيران وكوريا الشمالية والصين وروسيا )

وتعمل على صناعة رأي عام مناهض ضد هذه الدول لأغراض سياسية .

لانقول بان هذه الدول تتمتع بالديمقراطية والحرية المطلقة والقيم الليبرالية . لكنها انظمة لديها نوع من التوأمة مع شعوبها .

إيران دولة أسلامية اختارت نظام الجمهورية الأسلامية في استفتاء شعبي واسع النطاق في بداية الثورة الإيرانية . وهي تحكم اي ( النظام الأسلامي ) لأربعة عقود ورغم احاطة الجمهورية الأسلامية بالأعداء الا ان نسبة الديمقراطية فيها قياسا لجيرانها العرب افضل بكثير

حيث مساحة الحرية في النقد يصل الى مديات واسعة تطال حتى المرشد الأعلى اية الله خامنئي وعائلة . واخرها رسالة الشيخ مهدي كروبي الذي اتهم منصب المرشد الأعلى بالدكتاتورية ربما يصف البعض مثل امير طاهري بان شكل نظام الحكم هو ( دكتابلانكا ) اي دكتاتورية مخففة كما كان عهد الشاه محمدرضا بهلوي .

يأتي هذا الوصف بسبب تعاطي الحكومة الإيرانية مع المعارضين الأصلاحيين الذين تتحدث صحفهم واقلامهم عن كل شيء حتى بيت المرشد الأعلى .

تسوق الدوائر الغربية الغير محايدة ومن خلفها المنظمات الدولية المدعومة من الولايات المتحدة بصياغة الأجندات المزيفة في مجال حقوق الأنسان وحرية المرأة من اجل الوصول الى مرتبة الضغط الدبلوماسي ومن نتائجها طرد ايران من لجنة حقوق المرأة التابع للأمم المتحدة .

يتعامل الغرب باأزدواجية المعايير حيث تغض الطرف عن اشرس الأنظمة وحشية وقمعية مثل النظام السعودي والأماراتي والبحريني والمصري والإسرائيلي والتي تستخدم التصفية الجسدية لمعارضيها وتكمم الأفواه وتقطع المعارضين بالمناشير لكنها تحضى بحماية الدول المدافعة عن حقوق الأنسان والحريات الشخصية ،،!يرى الإيرانيون بنظرة واقعية ان

البلدان الأوروبية وأمريكا انتهكت جميع القوانين الدولية من خلال انخراطها علانية في الدعم المالي والتسليحي والدعاية للجرائم الوحشية التي ارتكبها “مثيرو الشغب الإرهابيون” داخل إيران خلال الاحتجاجات الأخيرة والذي اودى الى قتل العديد من القوات الأمنية ورجال دين وحرق المؤسسات والبنوك والدوائر الحكومية اضافة الى الحسينيات والمساجد وبعض الحوزات العلمية ،،،!

في الوقت نفسه فأن  إيران لديها العديد من طرق للمواجهة المؤثرة مع هذه الدول التي لديها مصالح مع طهران واحدى خياراتها للرد هو اغلاق مضيق هرمز والذي سيصيب الدول التي تدعم الشغب والإرهاب في إيران بالشلل خصوصا في ظل أزمة الطاقة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ،،،!

بالنتيجة ان دولا مثل أمريكا و فرنسا وبريطانيا التي قمعت متظاهريها مؤخرًا، تدعي حرصها على المتظاهرين الإيرانيين من خلال حماية “المشاغبين” يأتي من باب الضغط على إيران لتحقيق المصالح الدبلوماسية والأقتصادية المرتبطة بالمحادثات النووية ،،!!

ان تسويق الدعاية والتركيز على الأجندات المزيفة لن تغير من موقف الجمهورية الأسلامية من الملفات العالقة بين طهران من جهة والغرب من جهة أخرى ،،،!

أن سلوك الدول الأوروبية اتجاه ايران يعتمد على فلسفة دعم القاتل وتشجيعه على قتل الناس، حيث أنها تطالب بوقف إعدام “المفسدين الذين قتلوا الناس وعناصر الشرطة وعاثوا فسادا في البلاد” بحجة حقوق الانسان لكن هذا السيناريو المحتال لن يمر على المسؤوليين الإيرانيين مرور الكرام ،،!

لان القبول بها يعتبر تحديًا أساسيًا لشرعية المؤسسات التنفيذية، ويمكن أن يُضعف أسس شرعية الحكم في إيران على المدى القريب .

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النقاهة ام التفاهة..!
الغرب والأجندة المزيفة ضد إيران ..!
  لعبوا بالوطن طوبة...!
وراء كل طاغية مطبل يبرر..!
الطلاق ودور الباحث الاجتماعي
الدعوة إلى وعي جديد بالتراث…
هل تستطيع القبض على جمرة..؟!
لبَّينا فانتصرنا، فلا نتمرَّد فنتقهقر..!
شيطنة إلمراة إلمسلمة..!                                                                                                
دولة الفقيه الممهدة لدولة المهدي (عليه السلام) 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.14
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك