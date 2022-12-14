المقالات

إيران كلما خنقوها تفوقت..!

94 2022-12-14

مازن الشيخ ||

 

كل الوقائع تشير الى إن هجوماً أميركياً على إيران سيعجل ببرنامج أسلحة نووية إيراني ليس مطروحاً على جدول الأعمال الأمريكي أو الإسرائيلي في الوقت الحالي.

استنتجت ذلك ؛وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة وإسرائيل والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أتفقت تلك الجهات على  أن إيران ليس لديها برنامج أسلحة نووية ، نعم لديها برنامج نووي للإستخدامات السلمية، لكن تلك الجهات تخشى التطور التكنولوجي العلمي الإيراني كمنافس قوي على إمتلاك ناصية العلم.. هكذا فإن قلة قليلة في المؤسسة العسكرية الأمريكية تواقة لشن هجوم على إيران.

. لذلك فإن الحديث عن الخطوط الحمراء والضربات الاستباقية لا يتناسب مع التهديد الذي تشكله إيران لعميل الولايات المتحدة ، إسرائيل.

الهجوم العسكري او الطريق الإسرائلي غير وارد. العقوبات الاقتصادية تجلب ببساطة محنة للسكان وقد تزيد من تشدد موقف النظام تجاه الغرب. الحرب الاقتصادية ليست مثل الدبلوماسية ، على الرغم من أن الإدارة الأمريكية من خلال ربط الفكرتين معًا ، تحاول جعل هذا الأمر كذلك.

القادة الأمريكان يعلمون جيدا أن العقوبات "ربما لن تعرض النظام للخطر" ، لكنها بالتأكيد "سيكون لها تأثيرات أكبر على إيران". بكلمة "إيران" ، يعني خمسة وسبعين مليون إيراني، معتادين على الصبر بصبر حائك السجاد الثمين

نتيجة لنمو النزعة الإقليمية، تم تنحية أسبقية الولايات المتحدة ونهجها أحادي القطب جانباً. إن تعميق الروابط مع إيران دليل على عدم سيطرة الولايات المتحدة على المنطقة ، وفشلها السياسي في عزل إيران.

عزل إيران وتهديدها لن يؤدي إلا إلى زيادة هدير النمر في قفص. إن بناء الثقة لشبكة العلاقات في المنطقة هو السبيل الوحيد لبناء أساس مستقر لما يسميه مشروع إيران "الطريقة الأفضل والدائمة" لإنهاء المواجهة. مثل هذا النهج يجب أن يدرك أن زمن تفوق الولايات المتحدة قد ولى ، وأن وقت التعددية والإقليمية قد حان الآن.

سياسة الولايات المتحدة طوال اكثر من نصف قرن، هي خنق إيران من خلال الحرب الاقتصادية. أدت العقوبات المفروضة على البنك المركزي الإيراني إلى خسارة فادحة تلقتها العملة الإيرانية. ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير وتراجعت كمياتالإمدادات الأساسية من الأسواق. وتهدد أعمال الشغب في البازارات بإحداث ضائقة اجتماعية في البلاد. ...لكن في نهاية المطاف فإن إيران الولي الفقيه صمدت صمودا أسطوريا، وحولت الخسارات المادية المتلاحقة الى فرص هائلة للنجاح..!

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران كلما خنقوها تفوقت..!
هل استثمر العراق زيارة الرئيس الصيني للسعودية..للاتحاق بطريق الحرير؟
Electoral autocracy
الصين "المتبعبعة"
أين حكومة الخدمة والشفافية ياسيادة الرئيس!؟
من لنا غيرك..؟!
وسائل التواصل الاجتماعي سيئة للعرب..
خدمة تويتر خواص ومحددات..
حكومة محمد شياع السوداني والموقف الاميركي
خارطة طريق..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.07
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك