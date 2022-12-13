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قبلة السفراء وزارة الخارجية ام البنك المركزي ؟!


 

   المهندس الاستشاري رحيم المالكي ||   

                          

في بلد خرمت سيادته وقد أكون متجنيا في نظر وعاظ السلاطين ٠٠٠٠ وألا لماذا يزور السفراء الاجانب يكاد يومياً  البنك المركزي هل حريصين ع الأموال العراقية اكثر من العراقيين انفسهم سيما تلك الدول التي جلبت الويل والثبور لشعبنا وساهمت في تدمير البلاد والعباد ومكوكية زيارة ابليس الشؤم السفيرة الشمطاء وسفير ابو ناجي  وتذوق بلاسخارات لدهينة ابو علي الشهيرة  حد لطع الأصابع واكمالا للاحتلال  بعد تدمير كل البنى التحتية مدنية وعسكرية  ومسلسل التآمر مستمر بعدم السماح  بتأهيل الكهرباء وخزن  المياه وبناء اي شئ فيه مصلحة العراقيين.

 وأخيراً وليس آخرا توضحت صورة أبالسة العصر وذيولهم  للسيطرة ع صرف سعر الدولار وتحطيم العملة المحلية  وشواهد عصرنا الحالي ليست ببعيدة لما حصل للتومان الايراني والليرة اللبنانية٠٠٠ يعني  تاخير البلاء مسألة وقت لا سامح الله بعد  تخمة بطونهم من نفط العراق   وعاش الزعيم الزود العانة فلس

       

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