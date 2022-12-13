مطر مدربات الجنس..!

مازن الولائي ||

حالة مرعبة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وبالخصوص التيك توك! هذا البرنامج الذي هو ترند أهل النار بلا شك وترند الرذائل وبؤر الإفساد المقصود والمتعمد! حيث تجتاحه نساء باعمار مختلفة ومن بلدان مختلفة عربية منها وإسلامية تتكلم بالجنس بطرق لا يمكن اعتبارها صدفة أو هوس هواة!

ابدا القضية هي السيطرة على فئة المراهقين والمراهقات ممن لا يستطيع عبور هذه المحطة الخطرة والصعبة على مثل ما يحملون من إستعداد للتجاوب السريع والفعال مع ما خطط له ممن جعل التيك توك تغرق بمثل أمة من النساء الساقطات والعواهر ممن لا ثوابت لهن!

وما يفجع بالأمر أن هناك طيف واسع من العراقيات مختلف الأعمار من داخل العراق وخارجه يقمن لهذه المهمة الشيطانية والخبيثة وهي اهلاك الشباب وتوريطهم بالذنوب والمآثم! أننا في ورطة حقيقة أيها الإخوة والأخوات يمكن بعد كم عام لو استمر الحال على هذا الوضع الماجن والفاسد سوف يحدث ما لا طاقة لأحد برده أو السيطرة عليه!

السفارة درست النفسيات وتيقنت من ميول الكثير من شبابنا الضائع نساء ورجال أصبحت تركز على إفشاء موضع الحديث بالشكل الواضح والصريح وبالالفاظ الصريحة المحركة للشهوات والإثارة هذا الخطر ليس أقل من خطر القتل والتصفية الجسدية بل هو أكثر ضررا وحجم خسائره لا تعد ولا تحصى!

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

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