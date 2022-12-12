المقالات

دهين " بلاسخارت" الشهير..!

51 2022-12-12

حمزة مصطفى ||

 

 لم ينتشر خبر تناول المس بيل السكرتيرة الشرقية للسفارة البريطانية في العراق أيام الإنتداب, قدح من شربت الحاج زبالة الإ في اليوم التالي ربما في حال تناولته الصحف المحدودة آنذاك. فلم تكن هناك إذاعة, ولم يكن هناك تلفزيون. لكن الأمر إختلف مع جينين بلاسخارت ممثلة الأمم المتحدة في العراق حين تذوقت دهين أبو علي الشهير في مدينة النجف. سرعان ماإنتشر الخبر في السوشيال ميديا, حيث لا حاجة الى صحف تصدر في اليوم الثاني, ولا إذاعة لم تعد تسمع الإ في السيارة, ولا تلفزيون تراجع البث فيه لولا بعض برامج الطشة أو صراع الديكة. أما حين "مصت" بلاسخارت إصبعها بعد أن لم يترك لها منظر الدهينة المغري فرصة البحث عن ملعقة فأكلت مثلنا بالخمسة فإن غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عبّر "بينه وبين نفسه" عن قلقه لإحتمال أن يكون العراقيون علموا السيدة المصون دروبا جديدة في كيفية التعامل مع  قضايانا الباحثة دائما عن حلول "دهينية".

الفارق بين واقعة الشربت وبطلتها مس بيل, وبين تناول مس بلاسخارت دهين أبو علي زمنيا يتعدى المائة عام. فارق آخر مهم وهو الفرق بين إحتلالين وسيدتين وصناعة تاريخ لا يشبه بعضه. وفي حين لايزال الحاج زبالة الشربت بمثابة أيقونة في مجاله أو مثلما نسميه في العادة "خط ونخلة وفسفورة"  دلالة على الأصالة, فإن دهين أبو علي الشهير في النجف هو الآخر "خط ونخلة وفسفورة" سواء أكلت منه بلاسخارت و"مصت" أصبعها من ورائه أم لا. ولأن الشئ بالشئ يذكر وللتاريخ لسان كما يقول المؤرخون فإن غالبية التعليقات في السوشيال ميديا سلطت الضوء على واقعة "مص الأصبع" أكثر من تناول الدهينة وخصوصيتها بين نظائرها الدهينيات.

 لماذا إقتصر التركيز على هذه اللقطة مع إنها خاصة جدا ويمكن أن يقوم بها أي إنسان؟  الأجابة ربما لأن بلاسخارت شخصية عالمية وبالتالي تسلط الأضواء على أية حركة مهما كانت عفوية. وإذا أردنا البقاء في مجال المقارنة بين تاريخين وبين إحتلالين, الاحتلال البريطاني ورمزه الأشهر نسائيا مس بيل, والإحتلال الأميركي ورمزه الذي يكاد يكون الأشهر نسائيا بلاسخارت, فإن وقائع الأكل بالخمسة كانت إحدى سمات وملامح الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003, في وقت لم يتوقف كثيرا مؤرخ حقبة الاحتلال البريطاني الأشهر عبد الرزاق الحسني كثيرا عند الولائم والعزائم التي كان يقوم بها شيوخ ووجهاء تلك الحقبة. أما السوشيال ميديا فقد التقطت لقطات حية مما كان يأكله دونالد رامسفيلد الذي كوفئ زيادة في التكريم بسيف ذو الفقارأو كولن باول وهما يتناولان القوازي والتشاريب في ولائم شهيرة. أما بول بريمر فإنه كان يعمل بنفسه .. المحروك إصبعه.

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإقتصاد العالمي في دولة العدل الإلهي
تمسّكِ بعباءة الزهراء لتنجِ من غربال التحرر
ماذاسأقول لبائع الدهين !؟
لاتعولوا كثيرا على الصين ..!
اعتراف أَمَةٌ آبِقة..
لبنان يشهد في الخفاء مخاض عسير لولادة نظام سياسي جديد،
انسبونا إلى الخُميني ففيه الفخر..!
7 خطوات ليفوز اليمن بكأس العالم..!
دهين " بلاسخارت" الشهير..!
المغرب والنفايات العراقية !
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.14
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك