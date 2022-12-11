سلاما ايها الشهداء ..

د. عطور الموسوي ||

وها نحن نعيش الذكرى الخامسة ليوم النصر وتحرير اراضينا من رجس الدوا. عش

الارجاس ..

هنيئا لكل شهيد عراقي اومن غيرهم الشهادة والرحمة لهم ولكل شهيد جاد بنفسه الزكية.. ربما تناسى البعض هذه التضحيات السخية .. هم لم يكونوا سياحا بل تركوا الاهل والاحبة وعاشوا أسوأ ظروف حرا وبردا وجوعا وعطشا ثابتين لتحقيق احدى الحسنيين اما النصر واما الشهادة..

استشهدوا وتحقق النصر بما جادوا باغلى ما عندهم ..

الجود بالنفس اقصى غاية الجود..

سلاما على من حرر الارض وصان العرض وهو يواجه الموت في لحظة ..

بينما يسرح ويمرح بعض وجهاء تلك المحافظات ساسة وشيوخ

ولم يعودوا الا بعد ان روت دماء الشهداء ارضهم ونبتت زهور السلام فيها ..

عادوا ليقطفوها وكأن شيئا لم يكن !!

مهما نسوا او تناسوا ولكن الله لا ينسى ..

وما يعزب عن ربك مثقال ذرة ..

11/12/2022

16 جمادى الاخرة 1444

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