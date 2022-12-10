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هل البلبلة من لوازم السياسة ؟!

68 2022-12-10

زيد الحسن ||

 

الهدوء في اوقات كثيرة لايخدم البعض من الساسة ، فالهدوء يصحبة ترتيب الاوراق وكشف البعض ممن يعتاشوا على الازمات ، لهذا كل العملية السياسية الجديدة في العراق كانت تحرك الشارع العراقي ،وكان الشارع له دور في توزيع القرارات ، ليس من اجل مصلحة الشعب ابداً بل من اجل بقاء الطبقة السياسية نفسها .

صدرت تصريحات تشير بان هناك فتن ستنطلق في العراق ، وهذه التصريحات من قبل سياسي مسؤول جداً ، ولا اعتقد انها زلة لسان او كلام عابر قيل في لحظة سمر ، وقد يبدو انه كلام يحمل اشارات عدة فهو يقبل التآويل على عدة احتمالات ، وجميع هذه الاحتمالات تتجه باتجاه واحد الا وهو ازمة سياسية حادة قد تجر البلاد الى ما لايحمد عقباه ، كيف لا والعملية السياسية عرجاء وبلا عكاز وتسير ببطء شديد .

النصر الكبير الذي حققه ابطال الحشد الشعبي والقوات المسلحة وكافة فصائل المقاومة ترك اثراً في النفس ، وهو مدعاة فخر لكل عراقي شريف ، وبنفس الحجم هو نصل حاد يحز رقاب الخونة والعملاء ، وبالتأكيد ان هناك من يعد العدة لمحو هذه الصفحات البطولية بطريقة ما ، لكن عليهم معرفة الحقيقة التالية ؛ الحشد الشعبي هو العراق ، والعراق هو الحشد الشعبي لن يفترقا حتى يتم القضاء الكامل والتام على جميع اعداء العراق ، وان كان هناك من يضع قدم هنا وقدم هناك فقريباً ستقطع اقدامه ورقبته وهذا وعد من الله ان ينصر المجاهدين .

لن يخلوا العراق من الابطال يوماً لكنه حتما مدين الى الابطال الشهداء ممن انقذ العراق من براثن القوى التكفيرية ، ولكي لا ننسى كيف و متى دخل الاعداء للعراق كتبنا القصة بدموع الايتام والثكالى وسطرناها على وجه القمر ، فلا تصريحات ستخيفنا ولا احقاد قد تثنينا عن عزمنا ، وسيشهد التاريخ لنا ويصفنا باننا نحن من انقذ العراق ، والفخر كل الفخر لمن قالوا عنه ( انك حشداوي ) ، وليبقى عالقاً في الاذهان ان النصر كان نصراً حشداوي مع كامل اعتزازنا وتقديرنا لباقي صنوف المقاومة الشريفة .

على السياسيين الشرفاء ابطال كافة الحيل التي تريد اثارة الفتن ، والتصدي بحزم و قوة لكل من يريد تحريك الشارع بهذه الطريقة البغيضة ، حقناً لدماء الابرياء ، لقد تركنا لكم السلة بعنبها ، فلا تجعلوا سياستكم ذات البلبلة ان تعبث بامننا بعد ان سرقتم اموالانا ، وكل شيء واضح ،وحتماًستكون هناك وقفة لنا معكم وقفة طويلة ، نخبركم من انتم وما هو حجمكم الحقيقي .

 

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