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ابعدوا الدين عن كل شيء..!


باقر الجبوري ||

 

احدهم !!كان يقول .. ابعدوا الدين عن السياسة !!

ابعدوا الدين عن الدولة !!

ابعدوا الدين عن الحياة العامة !!

خل نعيش بلا حواجز وبلا قيود !

فلما مات ابوه !!!!

وجائت اليه اخواته يطالبن بالميراث !!

قالت له احداهن !! اعطنا مثل حصتك من الارث بما انك تدعوا للمساواة بين الرجل والمراءة!!

فقال .. لاحبيبتي هاي منين تجيبين هاي الكلاوات !

انتي ما سامعة القران ( للذكر مثل حظ الانثيين ) !!!

ادري هو دين لو طين !

عجيب !! بسرعة صار مرجع !!

نعم وهذا هو المعنى الحقيقي لجملة ( باسم الدين باگونا الحرامية )

هؤلاء هم الحرامية ...

هاي السالفة تذكرني بقصة احد السياسين السنة الذي توفي قبل سنوات !!

فقبل ان يموت اوصى ان يكون تقسيم ارثه حسب الفقه الجعفري !!

والسبب انه كل ذريته من البنات ومعنى ذلك ان يشارك اخوته الاحياء في ميراثه ( حالهم من حال بناته )

والله خوش فرة فرهم !

٩٠ باللوفة !!

ورجعهم للمذهب الجعفري !

چااا وين سالفتهم ان مذهب الشيعة لايصح التعبد به !!

لو لان وصلت السالفة للخبيزة !!

يا سبحان !!

 

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