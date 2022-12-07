المقالات

القوات الامنية هدف للمنفلتين


مانع الزاملي ||

 

في كل العالم قوى الامن هي مصدر حماية المواطنين وممتلكاتهم وحفظ الامن العام والخاص ، وكذلك حماية مؤسسات الدولة ودوائرها ، ويعد الاعتداء على رجال الامن خروجا صارخا على القانون والدولة ، وهزني من اعماقي وبعث في نفسي الالم ان ارى متظاهري ذي قار يضرمون النار في جسد رجل امن ( شرطي) وهو يهرول بين الجمع دون ان يبادر احد لاخماد اللهيب الذي شب في ساعديه الايمن والايسر ، والكل يعلم حجم الالم الذي يسببه لهيب النار المشتعله في الفضاء المفتوح ، وليت شعري اي وطنية واخلاق يمتلكها الفاعلون !!وماهو المغزى من حرق الشرطي وسيارات الدولة ! وهل القانون يعاقب المنتسب الذي يرد على هكذا اعمال باستخدام السلاح ضد المعتدين ! ، وللعلم ان القانون يجيز استخدام القوة المميتة ضد اي معتدي اذا شعر رجل الامن ان هناك خطر يهدد حياته ! وهل هنالك اكبر من الحرق بالنار يهدد حياة الانسان ! ثم ان الشرطي مكلف بواجب ملزم بتنفيذه ، واذا قلنا ان الفاعل ليس عراقيا وان كان عراقي فهو شاذ سلوكيا ، لان المنتسب للقوات الامنية هو مواطن من نفس المحافظة وربما من عشيرة الفاعل، ان الحكومة والعشائر ومنظمات حقوق الانسان مطالبة بموقف صارم ضد كل من تسول له نفسه بالاعتداء على هيبة الدولة ، والمنتسب الذي يرتدي لباس الشرطة الرسمي هو من اوضح معالم الحكومة ورسميتها وقانونها الذي يجب ان يحترم ، ان التجاوز الذي تكرر في كل التظاهرات التي حصلت هو عمل اجرامي لايمت للمطالب المشروعة للمواطنين بأي صلة، وكمراقبين ننتظر القرار الحكومي العاجل بانزال اشد العقوبات بحق منتهكي حرمة وكرامة قواتنا الامنية البطلةالتي يشهد لها كل منصف ومدى بسالتها وغيرتها ودفاعها عن الوطن ضد زمر الارهاب الداعشي وضد مدعي الحقوق والحريات الذين هددوا السلم الاهلي سابقا وحاضرا 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القوات الامنية هدف للمنفلتين
السيدة فاطمة عليها السلام رائدة العفة والشرف
إشراقة النصر..
سنبلة المعارك..!
الحشد  الشعبي وملحمة القرن
عطلة بهيجة !؟
المدنية تحت مطرقة التخنّث وشرب الخمر والشذوذ .
رسالة عاجلة الى السيد رئيس الوزراء
حوار الطرشان..!
غريب هذا !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.21
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك