المقالات

روحين بجسد واحد..!


تقى العباسي ||

 

الحاج قاسم ورفيق دربه وروحه ابا مهدي المهندس، خاضوا اعظم المعارك وكللوها بالنصر العظيم، أبت ارواحهم عند الشهادة، إلا ان تكون جسدًا واحدًا.

شهادة الحاج قاسم وابو مهدي المهندس، ابطلت كل مؤامرات العدو، من داخل العراق وخارجه، فدمهم الطاهر اوقف فتنة عظيمة، كادت ان تنخر الامة الشيعية بالأخص والعالم الاسلامي بصورة عامة.

ضيف العراق العزيز الحاج قاسم، كان اباً روحيًا قبل أن يكون مجاهدًا في ارض العراق،حرر العديد من الأراضي العراقية المحتلة، من ايدي داعش الامريكية، لكن الشيء المرير الذي اوجع قلوب محبيه،

هو ردود فعل العراقيين، اولئك الذين تمولهم امريكا اللعينة، للأسف باعوا قيمهم الاخلاقية، ببضع من الاوراق المالية.

اذهلتني مواقف قادة الانتصار العظيمة، فحاج قاسم ذلك الإنسان الشامخ، يجلس على كرسي ذات ثلاث ارجل! كيف للكرسي المستهلك ان يجلس عليه جبل! اما الحاج ابا مهدي المهندس ذلك الانسان البصري، والأب الحنون لكل المجاهدين، كان يفترش الأرض لينام بضع ساعات بكل هدوء وسكينة.

يقينًا كله خير، جملة خالدة، قالها الشهيد الحاج قاسم سليماني، وظلت تتردد على لسان كل مقاوم، ومحب اليه، فهي تُشعر الانسان بالطمأنينة عند قولها، وكأنها تمسح اوجاع القلب بعد سيل من الهموم والاحزان.

مطار بغداد توشح بالحزن الشديد، في ذلك اليوم الأليم، الذي غصته لن تزول من القلوب، دماء الشهيدين الزاكية عطرت المطار، جسد الحاج قاسم اختلط بجسد اخيه ابو مهدي، اراد الله تعالى ان تكون روحيهما معًا، كما كانوا اخوين في الدنيا، وتركوا لنا غصة وحزنًا لا ينجلي.

هنيئًا لكما ايها القادة العظماء، هذه الشهادة، التي لا يلقّاها إلا ذو حظٍ عظيم، كنتم خير ابوين روحيين، فهنيئاً لكما هذا المقام عند عظيم مقتدر.

 

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قادة النصر أستشھاد ومیلاد
مجرد أزمة ثقة ..!
هل تعلم ما هو التبيين..؟
صيحة الحق والأعلام المعادي
روحين بجسد واحد..!
وا..عروبتاه؛ وا..سعوديتاه؛ وا ..خليجاه !!
التكنولوجيا وعصر الظهور
يوم الحسرة..!
أصبح المعروف منكراً..!
من هو المظلوم؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.21
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك