وا..عروبتاه؛ وا..سعوديتاه؛ وا ..خليجاه !!

باقر الجبوري ||
فغداً سيصل الرئيس الصيني ( الغاصب ) إلى الجارة الشقيقة والغزيز مملكة الحنان ( السعودية الشقيقة ) وسيعقد فيها ثلاث قمم في الرياض
الاولى هي .. القمة السعودية الصينية
الثانية هي ... القمة الخليجية الصينية
الثالثة هي ... القمة العربية الصينية
تعرفون شنو يعني هذا !!
يعني الصين راح تحتل الخليج والسعودية وستبتلع الامة العربية بكذبة طريق الحرير !!
يعني الصين راح تغتصب الارض العربية المقدسة وتنهب ثرواتها وتستعبد شعوبها وووووالخ
مو لو مو !!
چاااا وین ابن الرمادي الي يفزع النه !!
چاااا وين ستيفن نبيل
چاااا وين البشير شو
وين الشرقية وين هنا بغداد وين دجلة !!
وين سعد البزاز وبن البعثية وين القندرجية !
الحمد لله .. ان العراق عاف كل هذا الخرط والتحق مع مصر بإتفاقية الفول والطعمية واتفاقية النفط بدل الارهاب مع الاردن !!
چا شمالهم السعودية والخلابجة يركضون على الصين !!
اكيد ما يفتهمون !!
واكيد ما عدهم نوابغ مثل الي عدنة مثل ستيفن واحمد البشير وغيرهم من الفطاحل !
اكيد الله يحبنه !!
الحمد لله ..
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