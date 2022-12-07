المقالات

وا..عروبتاه؛ وا..سعوديتاه؛ وا ..خليجاه !!


باقر الجبوري ||

 

فغداً سيصل الرئيس الصيني ( الغاصب ) إلى الجارة الشقيقة والغزيز مملكة الحنان ( السعودية الشقيقة ) وسيعقد فيها ثلاث قمم في الرياض

الاولى هي .. القمة ‎السعودية الصينية

الثانية هي ... القمة الخليجية الصينية

الثالثة هي ... القمة العربية الصينية

تعرفون شنو يعني هذا !!

يعني الصين راح تحتل الخليج والسعودية وستبتلع الامة العربية بكذبة طريق الحرير !!

يعني الصين راح تغتصب الارض العربية المقدسة وتنهب ثرواتها وتستعبد شعوبها وووووالخ

مو لو مو !!

چاااا وین ابن الرمادي الي يفزع النه !!

چاااا وين ستيفن نبيل

چاااا وين البشير شو

وين الشرقية وين هنا بغداد وين دجلة !!

وين سعد البزاز وبن البعثية وين القندرجية !

الحمد لله .. ان العراق عاف كل هذا الخرط والتحق مع مصر بإتفاقية الفول والطعمية واتفاقية النفط بدل الارهاب مع الاردن !!

چا شمالهم السعودية والخلابجة يركضون على الصين !!

اكيد ما يفتهمون !!

واكيد ما عدهم نوابغ مثل الي عدنة مثل ستيفن واحمد البشير وغيرهم من الفطاحل !

اكيد الله يحبنه !!

الحمد لله ..

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وا..عروبتاه؛ وا..سعوديتاه؛ وا ..خليجاه !!
التكنولوجيا وعصر الظهور
يوم الحسرة..!
أصبح المعروف منكراً..!
من هو المظلوم؟
بلد المليون مطعم..!
هذا لجمهور الإطار..!
ما لفرق بين العربي والناطق بالعربية؟!
إعمايرجي ومعيدي هويتي..!
ايها المسعودون في الارض..!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.59
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك