التكنولوجيا وعصر الظهور

حسين التميمي ||

عصر التطور التكنولوجي، هو الزمن الذي يظهر فيه الامام المهدي (عج) وقد يسأل كثير منا متى هذا العصر، وما المقصود به، لو تابعنا علامات الظهور، لعلمنا بزمن الظهور وهو عصر التطور التكنولوجي.

التطور الذي حدثنا به اهل البيت (عليهم السلام) تحققت، بوصول العلم الى الكهرباء، والطاقة النووية، والهيدروجينية، عن الامام علي عليه السلام ـ حيثُ كانَ جالِسا عَلى نَهرِ الفُراتِ ( لَو شِئتُ لَجَعَلتُ لَكُم مِنَ الماءِ نورا ونارا) المصدر: موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب (ع) مجلد: 6 صفحه: 286 وفي الكثير من الروايات، اشارت الى التطور الذي يحصل عند زمن الظهور، ان تكنولوجيا من مقومات التي ذكرها لنا اهل بيت النبوة عليهم السلام.

التكنولوجيا في عصر ظهور المهدي عج، حصلت في زماننا الحالي هو تطور العلم، و وسائل الاتصال، ومنها (إشارة الى أجهزة النقال) عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق ليرى أخاه الذي في المغرب، وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق. المصدر: بحار الأنوار – العلامة المجلسي - ج ٥٢ - الصفحة ٣٩١.

اهل البيت عليهم السلام حددوا لنا الزمن الذي ينتظره المؤمنون، فما علينا الا السعي لنصرة الامام المنتظر، الذي طال غيابه بسبب العلل، والاسباب التي أدت الي غيابه، ومنها القواعد الشعبية الناصرة له، والأنصار الخلص، الذين يضحون بكل شيء من اجل نصرة إمامهم، والمحافظة على هذه المشروع القادم، مبيد قوى الاستكبار العالمي، التي تمنع قيام العدل والقسط، وهي احدى الاسباب المانعة للظهور.

الأسلحة المدمرة النووية، التي تم أنشائها في زمان التكنولوجيا، هي التي ستساعد على انتهاء القوى العظمى، وضعف قوى الاستكبار العالمي، وهلاكها أهم الاسباب المساعدة لظهور الامام المهدي عج، وتحقيق المشروع الألهي في التطور، لما له الدور الكبير الذي نحتاجه في زمن الظهور المبارك.

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