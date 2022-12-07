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ايها المسعودون في الارض..!  


 حسن عبدالهادي العگيلي ||

 

قبل ان تكثروا من تغريداتكم  حول القدس, أود أن أقول لكم أمرا مختصرا:

القدس أهم قطعة في تجميع الذات الفلسطينية ،،وفقدها يعني.. لا....إكتمال للأبد.

لذلك ...لا تنازل ..

ومثلكم  اكيد لا يغره موافقات الحكام العرب فانتم تعرفونهم  انهم في موازين الرجال لا قيمة لهم.

لن اطيل عليكم فانتم تتهيئون لحملة تغريدات داعمة للتطبيع   وافهم  ضغط ولي نعمتكم عليكم  للايفاء بوعده حول اعلان التطبيع رسميا مع اسرائيل!!!! بعد ان مرغ الحوثي انفه بوحل العار واخلق قتل الخاشقجي وجهه عند داعميه

فقط تذكروا ....

ان غضب الفلسطينين ككرة الثلج ولا احد يعرف كم ستكبر واين ستقف!

ولا تنسىوا انتفاضة البوابات بالأمس،

 

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