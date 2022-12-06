المهندس الاستشاري رحيم المالكي ||

٠الفساد في العراق نظام اما السياسة فهي مصدر ثراء وليست خدمة.

أللهم إنا نرغب بدولة كريمة لشعب يراد إستبداله بشعب آخر لأنه مساهم فعال بكل ما جرى.

بدعة مغلونة بطلاء الشفافية إلا وهي غسيل الأموال وسرقة ممتلكات الدولة وحتماً رموز من الدولة تشارك فيها من حيث تدري وتدري.

لأنه من غير المعقول خلال عقدين من الزمن أنتشرت الجامعات الأهلية والمستشفيات الاهلية والمولات والمالات ووووو كلها غسيل أموال ألا ماندر ولو تبحث في جذورها وتنبش في ما فيها.

حتما نجدها مرتبطة بشكل أو بآخر بأحزاب وشخصيات حسبت زوراً وبهتانا ع السياسة.

طبعا العمالة والفساد لا دين ولا مذهب لهما.

يبقى العميل عميلا.

فلا تصدقوا إن ذيل الكلب ينعدل..

لله درك يا عراق..!