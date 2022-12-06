الثقة هي عنوان النجاح..!

حوراء علي الحميداوي ||

النجاح هو تحقيق المراد، من اراد ان يصل إلى النجاح، ويحقق الدافع الاكبر له فعليه أن يكون قريبا من الأشخاص الناجحين، والأشخاص الذين لديهم طاقة إيجابية يمنحونها اللاخرين.

أن النجاح يبدأ بالحلم، وهو اجمل شعور بالحياة، وهو البداية التي يحقق فيها الإنسان طموحه، ليصل الى مستقبل مشرق، ويبدأ النجاح بحلم محفوف بالأمل، لكن هذا الحلم يلزمة العمل والسعي، والطموح والحب الكبير ليحقق الإنسان مايريد، ان النجاح ليس رغبة فقط ،وإنما هو السعي لطريق النجاح، حيث أن طريق النجاح هو صعب يحتاج إلى شخص قوي الارادة، يحب أن ينجح ويصل إلى مايريد، كلمة النجاح تعتمد على الصبر والقوة والعزيمة، حيث اذا مر بلحظات الفشل هذا لايعني ان لايواصل الشخص إلى سعيه نحو النجاح.

والانتظار للظهور الشريف، يجب يودي الى النجاح للفرد و الجماعة، حيث ان انتظار الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو أيضا بحد ذاته نجاح لنا، وتوفيق ويجب العمل من خلال هذا النجاح، للتمهيد للظهور الشريف من خلال دراسة الروايات، ومعرفة تفاصيلها، وبثها للناس من خلال الحديث عن تفاصيل القضية المهدوية.

فيجب أن يكون الإنسان الناجح، متميز بقدراته وطموحاته نحو الأفضل، فالإرادة هي الأساس فيه، فان النجاح يشعرك بأهمية وجودك في هذه الحياة، وتثبت نفسك للجميع، وان النجاح هو الهدف الاساسي للتحقيق جميع أحلامك.

ان النجاح لايحتاج إلى كثير العلم بل يحتاج إلى الحكمة، والايمان بالموهبة هو النجاح، والتمسك به قوة، والنجاح لا يأتي فقد بمشاهدة الناجحين، وإنما بالتركيز والعمل والأهم هو الفعل فيه والتمسك ليصل الى طريق حلمه.

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