بـدر جاسـم ||

سُنة الله سبحانه وتعالى بأن لا تخلو الأرض من حجة و أمام للناس، ليكون لهم مصباح يُنير حياتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، فالناس لم تدرك أهمية هذا المصباح فعمدوا على كسره و إطفاء نوره، و مع كل مرة يكسروا هذا المصباح يبدله الله بآخر، فلم يبقى سوى المصباح الأخير الذي يملئ الأرض ضياء و تبصر به القلوب، و ليس من الحكمة ان يخرج الله هذا المصباح فيكسروه كالبقية، لذا عندما يعرف الناس قيمة وأهمية و مكانة هذا المصباح سيخرج لينتشلهم من الظلام والتيه إلى النور والهداية.

عمل الامام الحسن العسكري(عليه السلام) في مرحلة انتقالية للإمامة بسبب الظروف التي عاشها من تشديد و مراقبة من قبل السلطة العباسية الجائرة، فقد تواصل مع الأمة من خلال الوكلاء كعثمان بن سعيد وغيره، ليهيئهم تدريجياً للغيبة، لقد أبلغ الامام العسكري وكلائه بأن يرجعوا لابنه الامام محمد المهدي (عجل الله فرجه) وعند شهادة الامام العسكري(عليه السلام) وأداء الصلاة عليه من قبل الامام المهدي، فقد غاب مصباحنا الغيبة الصغرى و تواصل مع الأمة من خلال السفراء أربعة.

بدأت الغيبة الكبرى بعد وفاة السفير محمد بن علي السمري رحمة الله عليه، لقد دخلت الأمة في الظلام ولم يعد التواصل مع الإمام ممكنا، فأي نعمة قد سُلبت واي مصيبتاً قد حليت، لكن الامام لم يترك الأمة دون رعاية، فكان كالشمس خلف السحاب يضيئ للأمة و يسدد خطاها و يبعد عنها كيد اعدائها.

كلما بتعدنا عن عصر الغيبة نقترب من عصر الظهور، الذي بين لنا ائمة الهدى علاماته و تسلسل أحداثه، و ذكروا شخصيات الظهور وبينوا مناطق تحركاتهم، و ترابط الأحداث فيما بينها، لذلك على المؤمنين ان يكون لهم معرفة و دراية في علامات الظهور، ليتسنى لهم نصرة الامام و النجاة من مزالق الفتن.

انتظار اشراقة نور العدل الإلهي الذي يملئ الأرض قسطاً و عدلاً يمثل افضل الأعمال، لذلك تتطلع أنظار المؤمنين للمصباح الأخير الذي عليه تعقد الآمال و به تنتهي الأزمات.

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