المقالات

الشذوذ الجنسي مرض وبائي منحرف


نصير مزهر ||

 

الشذوذ الجنسي مصطلح مُستحدث، يُطلق على كافة الممارسات الجنسية، الغير الطبيعية المخالفة للفطرة الإنسانية، التي فطر اللهُ عَز و جل الناس عليها.

يعتبر الشذوذ الجنسي من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، سلوك خاطئ، وحالة مرَضيَّة، و ممارسة غير طبيعية، و خُلُقٌ منحرف عن الفطرة الإنسانية السليمة، و يُعَد الشاذ جنسياً عاصياً لله جَل جَلاله، فيستحق العقاب في الدنيا و الآخرة، ما لم يَتُب إلى الله الغفور الرحيم، وذلك لأن الشذوذ الجنسي يُعَد عدواناً و ظلماً، و تجاوزاً لحدود الله.

كما ان التعريف السابق "للشذوذ الجنسي"، لم يبق على حاله، فمع بدء الدعوات إلى التعاطف مع الشاذين جنسيا في العالم، بدأت تغيب عبارة "الشذوذ الجنسي"، من كتب علم النفس،  وتم استبدالها بعبارة "المثلية الجنسية"، وكذلك حصل هذا التبديل في الطب العصبي، الذي كان حتى سنة 1953م، يصنف الجنسية المثلية، على أنها نوع من الاضطراب الجنسي لشخصية مصابة بمرض عقلي، إلا انه تحرك بعض الناشطين، المؤيدين للشذوذ الجنسي، ومنظمات المجتمع المدني، تم حذف مصطلح الجنسية المثلية، من دليل الأمراض العقلية ليوضع مكانه (اضطراب في التوجه الجنسي)

إحدى أبشع هذه الظواهر المثيرة للجدل مؤخراً، ظاهرة «الشذوذ الجنسي» وليس المثلية، لأنها بالفعل شذوذ يخالف الطبيعة والأديان، والأعراف والتقاليد، كما أن هذا الغزو، هو سطو على حق الإنسانية، والحياة في استمرارهما كما أرادهما الله، وازدواجية في تفسير حقوق الإنسان، وتعديا على حق الشرع في اتباع الدين.

ابتلي العالم بأسره في هذا الزمن، بجرأة ماجنة، ودعاوى باطلة، وشعارات فاسدة، وانحراف مقيت، يراد منه تجريد الإنسان من إنسانيته، ومن أرقى خصائصه التي أكرمه الله تعالى بها، وفضّله بها على كثير ممن خلق تفضيلا".

يسعى الشاذون جنسيا، ومن اجل تثبيت وجودهم، إلى الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، مثل الشبكة العنكبوتية، وقد عمد عدد كبير من هؤلاء، في عدد من الدول العربية مثل المغرب، والسعودية، والأردن، وسوريا، إلى تأسيس مجموعات، وصفحات على الإنترنت يتلاقون فيها، كما ان قنوات الرسوم المتحركة، والكرتون الخاصة بالاطفال، وفي مقدمتهم قناة ديزني، وقناة CN، لديهم مشروع جديد، لنشر الشذوذ الجنسي في العقل الباطني لأطفالنا، ليتقبلوا هذه الفكرة مستقبلاً.

خطورة الشذوذ الجنسي، لاتكمن في وجوده بالدرجة الأولى، ولكن  تكمن في محاولة نقل التجربة الغربية إلى المجتمعات العربية، والسعي لإسقاطها على مجتمعاتنا كما هي ، والدعوة إلى شرعنتها من الناحية الفقهية، والقانونية، متناسين نتائج انتشار هذه الظاهرة، في الدول الغربية والآثار السلبية الخطيرة، التي تركتها على المجتمعات هناك.

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لله درك يا عراق..!
التقوى فرقة إطفاء مدربة..!
منازلة التبيين..!
المحاضرون المجانيون" عطاء بمقابل قد يكون مؤجلا أو قد لا يكون..!
مفهوم الاستعداد والتهيؤ..!
الثقة هي عنوان النجاح..!
الروح وحربها مع الوجود الاربعة
المصباح الأخير ..!
الشذوذ الجنسي مرض وبائي منحرف
ما الذي يربط الماسونية بالشذوذ الجنسي ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.31
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك