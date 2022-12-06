(جعفر توك)! برنامج الفاحشة

حازم أحمد فضالة ||

حامل راية (الفاحشة الليبرالية) في المنطقة العربية وأوروبا، المتخصص بتوجيهها نحو الشعوب الإسلامية، المدعو: جعفر عبد الكريم، المشهور باسم: (جعفر توك) على اسم برنامجه.

جعفر توك، حصل على دعوة إلى العراق نشرتها القناة الألمانية (DW)، ونشرها على حسابه الشخصي الموثق على تويتر بتاريخ: 5-كانون الأول-2022؛ لينشر حلقة عن برنامجه المتخصص بالترويج للفاحشة التي تؤصِّل لها الليبرالية الغربية، أو المعروفة (نيوليبرالية)، يرتكز برنامجه (جعفر توك) على التشجيع على:

1- ممارسة الفاحشة بين أُنثَيَيْن.

2- ممارسة الفاحشة بين ذكرين.

3- أنثى تتزوج ذكرًا، وترتبط بذكر آخر بصفته عشيقًا، وتعلن عن ذلك وتدافع.

4- الإسلام قيود تمنع هذه الممارسات لذلك يجب كسر هذه القيود.

5- الخروج من الإسلام.

6- حرية التعبير عن الفاحشة.

هذه مرتكزات برنامج (جعفر توك) التي يرتبط بعضها بالسفارة الأميركية في بغداد!

من دعاه إلى العراق؟ لماذا الآن؟

ما موقف جمهور المقاومة وإعلامها، وموقف الكتلة النيابية الأكثر عددًا، ما موقف قنوات المقاومة (صوت الشعب) وليست قنوات التطبيل؟ ما موقف وثيقة السيد مقتدى التي أبحرت بعيدًا عن العراق!

كان الكاظمي يقدم الدعوات إلى السفهاء نحو: ربيب الفاحشة محمد رمضان المصري، مغتصب الأطفال والمتحرش سعد المجرد المغربي، شمس الكويتية… إلخ فلماذا الآن!

من دعا برنامج الفاحشة هذا؟ ومن أي منفذ يدخل للعراق، من أي مطار، وفي أي فندق ينزل، وعلى أي مسرح ومنصة يبث برنامج الفاحشة؟ وكم ينهب من أموال الشعب العراقي؟

نحن أكرم من أن نسكت.

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