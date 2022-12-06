المقالات

خبر وتعليق وتقدير موقف


محمد صادق الحسيني ||

 

الخبر:

*‏المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية ذبيح الله مجاهد:*

تم القبض على شخص في حادثة الهجوم على السفارة الباكستانية ورئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في كابول، واتضح أنه أجنبي الجنسية، وعلى صلة بداعش وبعض التنظيمات الخارجة عن القانون.

التعليق:

يبدو ان جناح طالبان الباكستاني الذي يسمي حاله " تحريك طالبان " طلب منه ان يفك الهدنة المعلنة ببنه وبين الحكومة الباكستانية منذ ٢ حزيران الماضي ، وقام باستئناف هجماته ضد حكومة اسلام آباد ، كما هي الاخبار المتواترة من هناك، وذلك بامر عمليات امريكي ، للضغط على الحكومة الباكستانية بهدف منعها من التعاون مع روسيا وايران وتركيا ، في مجال الطاقة ، والمواصلات شرق - غرب.

*تقدير الموقف:*

ان واشنطن التي تشعر باقتراب فصل الشتاء من جهة ، وهو ما سيدخلها في اوج ازمة الطاقة.

ومن جهة اخرى يهمها كثيرا اساعة عدم الاستقرار في كل اقطار غرب اسيا ، وبصورة اخص بكل الاقطار المتصلة بين الصين  وايران ، لاسيما تلك المنضوية في منتدى شانغهاي للتعاون.

ولانها وصلت الى طريق مسدود في ايجاد مأمن لرجالها في اسلام اباد من معركة الداخل التي يسعى عمران خان ، لازاحتهم في اطار سلمي شعبي ..

قررت ان يكون الحل برفع مستوى التوتر الداخلي في باكستان الى مستوى الحرب الاهلية

من اجل خلط الاوراق داخليا بحيث تسقط خيارات عمران خان الديمقراطية ، وتمنع اسلام اباد من الذهاب بعيدا باتجاه دول جوارها الاقليمي.

 

*وعيك_ بصيرتك*

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لله درك يا عراق..!
التقوى فرقة إطفاء مدربة..!
منازلة التبيين..!
المحاضرون المجانيون" عطاء بمقابل قد يكون مؤجلا أو قد لا يكون..!
مفهوم الاستعداد والتهيؤ..!
الثقة هي عنوان النجاح..!
الروح وحربها مع الوجود الاربعة
المصباح الأخير ..!
الشذوذ الجنسي مرض وبائي منحرف
ما الذي يربط الماسونية بالشذوذ الجنسي ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.31
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك