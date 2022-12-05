المقالات

لماذا يروج الغرب للمثلية الجنسية؟


د.عبد القهار المجمعي ||

 

خلال الأعوام الأخيرة، بدأت كبرى العلامات التجارية في الترويج العلني للمثلية، وتبني شعارات حول ما ينبغي للمثليين الحصول عليه من حقوق في كافة أنحاء العالم. وأصبح شعار قوس قزح يتناثر في الكثير من متاجر الملابس وعلى أغلفة العديد من السلع التجارية كذلك. وأعلنت العديد من دول الغرب عن تبنيها قوانين تبيح زواج المثليين وتضمن حقوقهم. وبدأت شركات الإنتاج الإعلامي تعمل على نفس الشاكلة، وخلق دراما كاملة تدور بالكامل حول تلميع صورة المثليين جنسيًا، وغيرها.

وفي هذا السياق، نذكر الكتاب الشهير، الذي صدر عام 1989، لكاتبيه مارسيل كرك وهانتر مادسيون، بعنوان “بعد الكرة”، وضع الكاتبان مخططًا يتألف من 6 نقاط يهدف إلى إغراق المجتمعات الغربية في عالم المثلية. ويهدف المخطط الأول إلى إزالة الحساسيات في رؤية الآخر للمثليين، وذلك بإدخال هؤلاء وإشراك قصصهم في المحافل الثقافية والفنية، وذلك بغرض إقناع الناس بقبول هؤلاء، وذلك بالطبع يختلف عن أعمال فنية سابقة أتت بالمثلية وانتقدتها، مثل عمارة يعقوبيان. المخطط الثاني، من المهم النظر إلى المثليين على أنهم ضحايا وغير مذنبين، وأنهم مضطهدون، وهو أمر يستوجب بل ويحث الناس على حمايتهم ودعمهم في سلوكهم «العادي».

أما عن المخطط الثالث، فهو التركيز على روح العدالة في القيم التي يتحلى بها الأشخاص العاديون، لدفعهم لقبول الآخر المثلى، من زاوية العدالة التي يحترمها دينهم. المخطط الرابع، بث فكرة الحرام التي يتمسك بها المواطن المسلم على سبيل المثال بشكل عكسي، بمعنى أن يتم الترويج إلى أن المثليين لهم الحق في ممارسة ما يريدونه، والتعرض لهم هو الحرام بعينه! أ

ويرمي المخطط الخامس إلى تصوير المثلي بأنه معتدى عليه، وأن الطرف السوي هو من يعتدى عليه، وهذا الأخير متخلف وغير متسامح ومتعصب ويجب على عوام الناس أن تطرده من الجماعة. المخطط السادس، هو الإصلاح القانوني التدريجي لتطبيع التعامل مع المثليين، وذلك من خلال رفع العقوبات عن المثليين، ثم الإقرار السريع بعمليات التحول الجنسي، وبعد بضعة سنوات، توقيع العقوبات على كل من يؤذى المثليين بوصفهم ضحايا الاعتداءات من قبل الغير.

ونخلص من كل ما سبق، إلى أن الماسونية وهي الحركة الشيطانية تقود العالم نحو تأسيس ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، الذي سيقوم على عبادة كائن أسمى –من وجهة نظرهم- وهو الشيطان الذي سيخدم مصالح اليهود ضد كل من عاداهم. ولأجل تحقيق ذلك، ينبغي إفساد هذه الشعوب باعتناق المثلية وتدمير مؤسسة الزواج الطبيعية التي خلقها الله على الأرض والتي تتألف من رجل وامرأة. ولهذا السبب يستخدم أعضاء الحركة الماسونية نفوذهم للترويج للمثلية وتطبيعها ونشر قيمها وتعاليمها في جميع أنحاء العالم.

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التهيؤ للظهور الشريف
دور المنتظرين في اعلان الصيحة..!
لماذا أغلب مراجع الدين الشيعة إيرانيون؟
لماذا يروج الغرب للمثلية الجنسية؟
تعددت الاسباب والـ ( الهز ) واحد !؟
الفرق بين السياسي المرتبط بالله والمرتبط بالشيطان
لم تعد الكرة "مدورة"
اشم (رائحة دخان) ..!
هل يوجد شرف خصومة عند الأراذل؟ّ!  
شهيد البصيرة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 84.18
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك