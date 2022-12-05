المقالات

إيران من حيث مزاج المعصومين..


مازن الولائي ||

 

لا نملك غير قوانين الروايات التي وردت عن المعصومين عليهم السلام من آل محمد، وهم القرآن الناطق بهذا الوجود لمن انتمى لهذه الشريعة الإسلامية ودين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا القانون الإنسان مخير فيه يسير ضمن مراد مواده أو يكفر بها! أما السائرون فقد وجدوا فعل المعصوم وتقريره شريعة تبرأ الذمة ولابد من اليقين فيها والإلتزام الكاملولها، ومن تلك الروايات ذلك التركيز على بقعة معينة طالما تعددت الروايات في إبراز عظمتها وعظمة رجالها ودورها روي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام 《 إذا اصابتكم بليّة وعناء فعليكم بقمّ، فإنّه مأوى الفاطميّين، ومستراح المؤمنين وسيأتي زمان ينفر أولياؤنا ومحبّونا عنّا ويبعدون منّا، وذلك مصلحة لهم لكيلا يعرفوا بولايتنا، ويحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم. وما أراد أحد بقمّ وأهله سوءاً إلّا أذلّه الله وأبعده من رحمته" 》 وعنه عليه السلام 《أنّه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالساً إذ قرأ هذه الآية ﴿فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً﴾ فقلنا: جعلنا فداك، من هؤلاء؟ فقال ثلاث مرّات: "هم والله أهل قمّ" 》 ..

هذه الروايات وغيرها بالعشرات محال أن تكون بلا مصلحة في ذكرها أو التركيز الملفت لاتباعهم من المؤمنين على دور هذه البقعة المباركة ورجالها الموطئون للمهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وهذا ما جعل أعداء التشيع ملتفتون إلى هذه الروايات التي توحد الرؤى في واحدة من أخطر أماكن التدريب والاستعداد الفكري، والثقافي، والروحي، والعسكري روي عن أمامنا الكاظم عليه السلام 《 "قمّ عشّ آل محمّد ومأوى شيعتهم..." 》فإذا عرفنا ذلك ستُحل عندنا العقد ونعرف غاية جيوش التشويش على مزاج المعصومين الذين يصورون هذه البقعة الملاذ الذي فيه يأمن المؤمن على روحه وعقائده ومنه يكتسب مناعة الوقوع في المخططات والمؤامرات.

 《 يروي عن عفّان البصريّ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: "أتدري لم سمّي قمّ؟" قلت: ألله ورسوله وأنت أعلم. قال: "إنّما سمّي قمّ لأنّ أهله يجتمعون مع قائم آل محمّد- صلوات الله عليه- ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه"》.

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التهيؤ للظهور الشريف
دور المنتظرين في اعلان الصيحة..!
لماذا أغلب مراجع الدين الشيعة إيرانيون؟
لماذا يروج الغرب للمثلية الجنسية؟
تعددت الاسباب والـ ( الهز ) واحد !؟
الفرق بين السياسي المرتبط بالله والمرتبط بالشيطان
لم تعد الكرة "مدورة"
اشم (رائحة دخان) ..!
هل يوجد شرف خصومة عند الأراذل؟ّ!  
شهيد البصيرة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 84.18
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك