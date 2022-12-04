المقالات

أبن البغيّ، صاحب البرقع..!


محمد المالكي ||

 

التجسس ولاسيما العسكري،من أقدم الأساليب المخابراتية،المستخدمة من قبل الدول،ضد المجتمعات و البلدان المعادية لها في الحروب.

قد يعرّف بأنه أختراق مجتمعات الدول داخلياً،بواسطة زرع أشخاص أو عملاء أو غير ذلك،لغرض الحصول على معلومات قيّمة،ليست متاحة للعامة في الغالب.

عند قرائتنا للأحاديث التي تتكلم عن علامة السفياني،لاسيما عند دخول جيشه العراق،و الكوفة بالتحديد،و القتل الذي يقوم به هذا الجيش لفئة خاصة عرّفت في الروايات بشيعة علي،لا نحتاج الى جهد كي نكتشف حجم الأختراق المخابراتي في الكوفة.

أن رواية (صاحب البرقع)،هي من الدلائل الواضحة على هذا الأختراق،و معرفته (صاحب البرقع) لنا و عدم أستطاعتنا على كشف هويته،يدل دلالة واضحة على هذا التجسس.

لكن تلميحاً مهماً في نهاية هذه الرواية،قد يعطينا مساحة،للتعامل مع مجموعة أشخاص،ممكن تمييزهم و الحذر منهم،و هو (لا يكون ألا ابن بغي).

في التالي يمكن عزل مجموعة من الأشخاص،ذوات التاريخ العائلي السيء،و وضعهم في دائرة الحذر،لتجنيب المؤمنين في الكوفة من خطر الجواسيس.

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد المقدس يداً تبني ويد تمسك السلاح
أبن البغيّ، صاحب البرقع..!
مصنع الحشد للرحلات الدراسية..
لماذا حاربتموني؟
الصبر على الوحدة، لا العزلة والانكفاء..
ما هي الاتفاقيات العبثية  ؟ووعود حكومة السوداني والاطار بالغائها.!
عندما يكون الأحمق حاكما...
رسالة اب لابنه..
الاغتيال الثقافي..!
كسراب بقيعة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.38
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك