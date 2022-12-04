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ما هي الاتفاقيات العبثية  ؟ووعود حكومة السوداني والاطار بالغائها.!


هادي خيري الكريني ||

 

اول اتفاقية عبثية هي بيع ميناء الفاو على دبي استثمار ومن تحت الطاولة هناك اتفاقات سرية بين إدارة الموانئ ودبي والتي منح مديرها صلاحيات وزير لعقد الاتفاقيات .

وتم التغطية على هذا الأمر بالاتفاق مع شركة كورية وهمية تابعة لدبي  ليس لديها اي عمل سوى ميناء الفاو ومفلسة وهناك شروط مالية تترتب على العراق اذا الغى العقد معها علاوة على ان العراق يدفع لها اموال طائلة دون اي عمل فعلي ؟

تقوم ببعض الأعمال الترابية لديها بعض الآليات ومن  2019 إلى الان عملها هو ذر الرماد بالعيون لا شيء بالمطلق كل الموجود هو من عمل الإدارة السابقة والتي تم اقصائها بقوة السلاح ولما جاء الوزير الجديد اشاد بعملها وهذا الأمر وضعه بين امرين جهله بما يجري او هو من كتلة سياسية شريكة ببيع ميناء الفاو ولما حدثت ضجة وعد بالدراسة .

وانا متأكد هذا الوعد للتسويف والتغطية لا غير !

الكارثة تسحب هذه الشركة الوهمية مليارات سنويا مقابل أعمال وهمية !

وسكوت أغلب الكتل السياسية عنها يعني ثلاثة امور لا رابع  لها اما جهل او هي شريكة بعملية بيع الفاو او خوف على مكاسبها ولديها نقاط ضعف سوف تثار اذا قالت برفضها !

الاتفاقية العبثية الثانية هي ربط نفط البصرة العقبة ثم إلى إسرائيل وليس هناك أي جدوى اقتصادية ولا حتى سياسية مجرد تبديد لثروة البلد!

اتفاقية ربط الكهرباء بالسعودية والاردن اكبر عملية عبثية ولن تصل كهرباء للعراق بعد مئة عام وتحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات والتي تكفي لعمل كهرباء تغطي كل الوطن العربي وهذا ليس عبث بل خيانة وعملية تدمير الدولة!

اذا أضيف تجويع الشعب العراقي واذلاله وعدم اتخاذ اجراءات اقتصادية للحد من جلد الفقراء وسحق الشعب برفع صرف سعر الدولار. 

اي عمل للحكومة لن يشفع لها !

 

4/11/2022 الأحد

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