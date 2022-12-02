عظمة المرجعية الدينية..!

هادي خيري الكريني ||
الامام الخميني يأمر أن يصفع السفير السوفيتي في طهران ردا على صفع احد الضباط السوفيت للسفير الايراني في موسكو آنذاك .
في بداية الثوره الاسلاميه في ايران أبان التصدي لحزب توده المدعوم من قبل السوفيت آن ذاك .
استدعت الخارجية السوفيتية السفير الايراني وتم صفعه من قبل احد الضباط الروس
فاجتمع مجلس الوزراء وكانوا من اطياف عديده محتارين كيف يكون الرد المناسب . وكانت ظروف ايران في بداية الثوره غير مستقره وكانت طبول الحرب تقرع على الجمهورية الاسلاميه من كل مكان .
مشكلة الرهائن والسفاره الامريكيه المنافقين وعملاء الداخل ، وكثيرا من الامور التي تجعل قرار الرد يكون متلكئة وضعيف فاقترح احد الوزراء أن يعرضوا الموضوع على الامام الخميني قدس سره .
وجاء الرد الشجاع أن استدعوا السفير الروسي وليصفعه ضابط بنفس رتبة الضابط الذي صفع سفير ايران عند السوفيت. وفعلا وقع الاختيار على علي شمخاني وزير الدفاع السابق ،
فأستدعوا السفير الروسي بنفس الطريقه التي استدعي بها السفير الايراني فقام علي شمخاني بصفعه .فكانت الصفعة شديده فوقع السفير الروسي من شدة الصفعه .
نعم هكذا ايران وهكذا الامام الخميني بشجاعته ورباطة جأشه.
رحمك الله ياروح الله الموسوي الخميني
كنت مدرسة للعز والاباء اشجع قائد عرفته الامة الاسلامية .
نسخة منه الى كل جبان لايرد الصاع صاعين
كجده طلق الدنيا برمتها.
وماتقرب منه التبر والعسل
عوج العرائك عمت فانبريت لها
مقوما حيث تلويها فتعتدل
2/12/2022
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