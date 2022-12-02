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صناعة القوة الداخلية


لمى يعرب محمد ||

 

ما يدركه الكثير إن صناعة القوة الداخلية لأي قاعدة وأسس هو أمر بالغ الأهمية، وتكمن الصعوبة بهذه المهمة في إيجاد الركائز الصحيحة والأمينة، والتي تؤمن إيجاد الحلول لأي طارئ يعترض صناعة قوتك وبناء مشروعك، ولو كان لديك فريق متناسق البناء سيساعدك كثيرا في صناعة هذه القوة، والعكس صحيح أيضا لو كان فريق عملك يضم شخصا غير مناسب، أو إن فريقك غير قادر على العمل سوية بصورة جماعية، أو مشتت بعلاقات ضعيفة فلن تجد أي مجال لتحقيق النجاح، ولهذا إن الأشخاص الذين يقومون بالأمور المهمة والأساسية لا يمكن أن يتجمعوا بالصدف أو بطريقة عشوائية، ولا بد من الاستفادة من الفشل دون فقدان الثقة أو زعزعتها وتجاوز الحواجز النفسية لان كل الأعمال تحتوي على نسب النجاح والفشل.

فالأحداث مستمرة وستستمر وتحتاج دائما لتخطيط ناجح، والاستعداد لجميع التحولات والانعطافات المستقبلية، وإدارة الوضع لصالح المشروع.

بعد انتقاء الفريق السليم والأمين بدقة، يتم اختيار الوكيل المكلف لإدارة المشروع، والذي يجب أن يتمتع بمقبولية الفريق وفعاليته معهم أولا، ويتمتع أيضا بمجموعة من الخصائص المعينة تجعله مهيأ للتصدر، وبحسب الأنماط البيئية والاجتماعية ونوعية المشروع، وبالتالي فالجميع يحتاج منه الإجابة عن أسئلتهم ومن يكون هو وما هي رسالته.

خطة أو خريطة العمل ومنهجيتها، والتعرف على مفاتيح الجمهور ومواطن الدخول إليهم، وتختلف هذه المفاتيح باختلاف التطلعات والثقافات والرؤى المستقبلية، وهذه الخطة يجب أن تكون مبرمجة تحت سقف زمني، كأن يكون شهري وأخرى متوسطة الأمد، مقسمة بمراحل لكل مرحلة منهج وخصوصية بما يحقق الإستراتيجية المطلوبة، وتطوير الخطط التنظيمية الداخلية لمواكبة ما يستجد من مطالب وتغيرات، ولما قد يأتي به الغد من تطورات، وهنا يعني التحليل المستمر للفريق وأدواته، والاستثمار في الهيكلية التنظيمية وأساساتها، مع قابلية إعادة بناءها لتصبح مستدامة.

تسويق الأهداف والسيطرة الكاملة بإخراج الجوهر والمضمون، بأسلوب جاذب مع توفر الغطاء الإعلامي والتركيز بإيصال رسالة، إن هذا العمل للمجتمع بصورة عامة وليس لفئة دون فئة، بتقديم آليات تعزز ببناء هذه الرؤية، والتي ستلعب لاحقا دورا أساسيا في تطويع العقول، وتوظيفها لخدمة مصلحة المشروع.

ولا بد من الإشارة بتوضيح رؤية المقال، إن هناك علاقة تبادلية قوية، بين أهمية  وقوة المشروع والقائمين عليه، وبين حجم وقوة المجتمع نفسه، أي إن كلما كان الفريق والإدارة متكامل البناء، بسط سيطرته في المجتمع وعلا اسمه ونجح، وكلما ضعف وهزل هزم واندثر.

 

 

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