هادي خيري الكريني ||

(فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون)

الإطار التنسيقي الذي حصلتم عليه كان عناية الهية وابقاء فاسدين سيخسف بكم الارض .

ميناء الفاو يجب إلغاء بيعه وطرد إدارته مهما كلف الأمر ولو اضطررتم استبدال الوزير فليس بنبي ولا العراق ملك لاحد ولا نحتاج منة من احد .

ارجاع صرف الدولار الى سابق عهده واجب وطني والركون لارادة الفاسدين عمل مشين.

وتوجد وفرة مالية والدولة تستطيع تحمله على الاقل لنصف سابق عهده 1335 مثل ما سحق رفع سعره واثرى مجموعة من الفاسدين ممكن اتخاذ قرار وطني بتاميم المصارف التي ابتلعت الخزينة الاتحادية مصارف علي غلام والمجموعة التي تدير البنك المركزي العراقي الان.

واذا ابقيتموهم سوف تصحون على خزينة فارغة مجرد قيد ورقي مثل ما فعلوا بنقل قيود مصرفية من مصارف لبنانية مفلسة الى فرع مصرف الرافدين ببيروت دون نقل الاموال فعليا بتواطئ من إدارة البنك المركزي!

كيف تستأمنون أموال البلد بيد هكذا ناس ؟

(وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ)

1/12/2022

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