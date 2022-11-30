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إنها زينب وكفى..!


كوثر العزاوي ||   شجرة بحجم الشموخ، جلبابها العفاف، تحت ظلالِها رُسِم بلونِ غـبار الطف، خـارطـةَ إبـاء، وعزم، وصبر..الرمال التي وطأتها أقدامها تهمس للمُلكِ والملكوت بتعجّب وإعجاب..السبـل الـتي عَبَرتها تشـهـد كيف أخضعـت الجبابرة الـمـتربّعـين على العروش الملطّخة بدماء الشهـداء، بدماء سيد الشهداء الحسين علـيه "الـسـلام السلام"! معالم الشام وآفاق الكوفة تشهدان كيف تزلزلت كياناتُ أشباه الرجال! زينب العظمة..والدور المنوط بها أعظم.. زينب الموقف والكلمة..زينب إمرأة التاريخ، ومَن على ساريتهِ كُتِبَ الإباء في محضرِ العشق والفناء { مارأيتُ إلّا جميلا}!!   ٥جمادي الأول١٤٤٤هج ٣٠-١١-٢٠٢٢م
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