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من يصلح الملح إذا الملح فسد؟!


المهندس الأستشاري رحيم المالكي ||

 

     يا رجال العراق (علماء ومفكرين وشيوخ وسياسيين حقيقيين وووو) يا ملح العراق وطينته! من يصلح الملح إذا الملح فسد ٠

٠لأن كل شيئ في بلدنا مجهولا٠٠٠القاتل مجهولا والسارق مجهولا عمدا لشراكته مع رؤوس كبار٠٠٠كل صاحب كلمة حرة وموقف نبيل وجب إسكاته ولو بجريمة قتل مخطط لها ومحمية سلفا من مجرميين إعتاشوا ع الأزمات لتمرير ديمومة فسادهم والأدهى منه رثاء المجرميين ع الضحية بأحزن الكلمات المقطعة للقلب الصلد وكأنه ذئب برئ من دم يوسف.

يتكلم السارقون عن الفساد وبتزويق إداري ورقابي وكأنه سليل العترة المحمدية والعلوية وللأسف الشديد قلوبهم قاسية لأنغماسهم بلقمة الحرام إستثكارا بمقولة سيد شباب اهل الجنة عليه السلام.

ما جفت الدموع ألا بقسوة القلوب وما قست القلوب ألا بلقمة الحرام ٠٠٠أتعبتنا الحروب  والحصار والنكد والضيم ولازال الأوباش يتمتعون بسرقات تؤمن حياة أجيال أجيالهم٠٠مصيبنا صدعوا رؤوسنا بالنزاهة ومحاربة الفساد٠٠٠٠٠٠٠٠إذا كلها تحج وتصلي وتصوم ٠٠٠جا هذا الفساد منين يا قوم٠٠٠٠لعنة الله على كل سارق وحرامي

 

 

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