المقالات

المخدرات..آفة تضرب المجتمع العراقي


يونس الكعبي ||

 

تتزايد مشكلة المخدرات في العراق ، وتتفاقم المشكلة يوماً بعد آخر ووصلت الى حدود قياسية ، وتتناقل وسائل الأعلام أخبار شبه يومية عن القبض على تجار مخدرات وشبكات تهريب ومتعاطين لتلك المواد المخدرة ، واعداد المتعاطين تتزايد بصورة كبيرة حتى وصلوا الى الاف لا عشرات الالاف من الشباب ، هذه المشكلة تفاقمت بشكل كبير بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 ، إذ قبل هذا التاريخ كان العراق ممراً لهذه المادة تهرب من والى دول الجوار ، وكانت نسب التعاطي قليلة جداً والقوانين صارمة جداً في مجال المخدرات تصل الى الأعدام.

ولكن بعد الأنفتاح الكبير في المجتمع العراقي وكذلك المشاكل الأجتماعية التي تولدت في هذا المجتمع بعد عام 2003 نتيجة الأحتلال والأرهاب وتقلص سلطة العائلة والمجتمع ، والحرية الأجتماعية الواسعة وكذلك تنامي المشاكل الأجتماعية مثل البطالة والعنوسة والتفكك الأسري ، وأزدياد حالات الطلاق المبكر ، كل هذه المشاكل وغيرها ساعدت على انتشار تعاطي المخدرات في العراق ، وأصبحت الأرقام مخيفة في الكميات المتداولة والمضبوطة داخل العراق الى درجة كبيرة جداً.

وانتشرت للأسف هذه الآفة في المدارس العراقية بين اوساط الشباب في اعمار صغيرة ووصل الأمر الى الشابات في اعمار تحت سن 18 سنة دون أدراك لمخاطر هذه المواد وتعاطيها والآثار المترتبة على ذلك مع غياب تام للأسرة ودورها في توجيه أبنائها.

بعض المقاهي وأماكن تجمع الشباب أصبحت بيئة خصبة لترويج وتعاطي المخدرات ، وغياب السلطات الرقابية عن متابعة هذه الأماكن ومحاسبة المتاجرين بها أعطى الفرصة لتجار المخدرات لتوسيع تجارتهم وزيادة أعداد المتعاطين حتى تتسع القاعدة التي تستهلك هذه المخدرات ، فكلما زاد العدد المتعاطي أنتعشت هذه التجارة وأصبحت الكميات المتداولة كبيرة.

لا ننسى أن هناك مافيات تقف وراء هذه التجارة غير المشروعة والفساد المنتشر في مؤسسات الدولة ساعد على عدم محاسبة هؤلاء التجار والمتعاطين حتى أصبحت هذه الآفة تهدد الأسرة العراقية والأقتصاد العراقي بصورة متوازية.

والملاحظ هو أزدياد الجريمة المنظمة وحالات الاعتداء والسطو في مجتمع لم يكن يعرف مثل هذه الجرائم ، فالمتعاطي يريد الحصول على المخدرات التي أدمن عليها مهما كان الثمن ، ففي حال عدم حصوله على الأموال الكافية سيلجأ الى الجريمة للحصول على هذه الأموال التي تؤمن له المخدرات.

وتعد مادة "الكريستال ميث" الأكثر رواجاً في العراق ، أضافة الى مواد مخدرة أخرى ومؤثرات عقلية بينها الحشيشة والكبتاغون التي يطلق عليها محلياً (0-1) ، إذ يكثر تعاطي تلك المواد بين طبقة الشباب بأعمار بين 17-35 سنة.

وتصل عقوبة تجارة المواد المخدرة أو حيازتها في القانون العراقي الى عقوبة الأعدام ، أما تعاطي تلك المواد فتصل العقوبات الى السجن لفترة من 1-3 سنوات وغرامة مالية لاتقل عن 5 ملايين دينار عراقي ولاتزيد على عشرة ملايين دينار عراقي.

المطلوب من الجميع التكاتف من اجل التخلص من هذه الآفة الخطيرة التي لاتقل عن الارهاب وتفتك بشبابنا وتدمر مستقبل البلد

مكافحة المخدرات مسؤولية الجميع وليس المؤسسة الأمنية فقط ، فهي مهمة وطنية تستوجب اصطفاف الجميع بدون استثناء.

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ابق قويا..!
أنا ضحى..أنا التي مات حلمي..!
يرونه بعيدا ونراه قريبا..
المخدرات..آفة تضرب المجتمع العراقي
سنكسِبُ الرِّهان بالإخلاص..
الجيش العراقي على حدود كردستان
عن جريمة سرقة القرن..!
لا توجد حرية رأي مطلقة
على طاري الطوبه..تبعي وذيل..!
الشارع الشعبي أهم من الأنظمة..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 404.86
ريال سعودي 392.16
ليرة سورية 0.59
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.9
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك