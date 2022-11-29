عن جريمة سرقة القرن..!

هادي خيري الكريني ||

من قام بها وهل هم مجرد اداة ام سراق بدون شريك !

اذا كان هناك شركاء منهم ؟

المال المسروق شبه مجهول المالك من دلى السارق عليه إذا علمنا أن السراق هم مجرد اطفال بالمصطلح العامي يعني ليس لديهم اي خبرة لا بالمال ولا بالعمل مجرد نكرات ؟

من الجعيدة السياسي ؟

من خطط لهذه السرقة ؟

ثبت رسميا ان مهندس هذه السرقة هو رئيس اللجنة المالية الأسبق خاطب رئيس الوزراء لرفع الرقابة المالية عن أموال الضريبة بحجة هناك شكوى وثبت ولا شركة قدمت شكوى وسحبت اي مبلغ ؟؟؟

إحدى الشركات كانت عائديتها له ولديه تضخم بالاموال خلال سنة أصبح مليادير ويشتري بيوت بعشرات الملايين من الدولارات من أين له هذه الأموال؟

بعد خروجه من مجلس النواب أصبح مستشار السارق الأول رئيس مجلس الوزراء الأسبق لم يتم على الاقل الحجز على أمواله احتياطيا لماذا ؟

رئيس هيئة الضرائب المنفذ الرئيسي في هذه العملية تم تهريبه من جهات حكومية ولم يتم التحقيق معها ولا حجزها هذه الشبكة تشمل رئيس الوزراء شخصيا ووزراء بالدولة قانونيا لا يجوز احالتهم على التقاعد لكونهم شركاء بجربمة مخلة بالشرف وتم احالتهم على التقاعد باصرار مع انه حذر الالاف من اهل الحل والعقد والمثقفين والكتاب والساسة ونواب بعدم احالتهم للتقاعد ولكن لم يتم الالتفات لذلك لماذا ؟

مدير مصرف الرافدين شريك اساسي وسهل عملية السرقة ولم يتم التحقيق معه وتم تهريبه حكوميا من هربه ؟

من هرب مدير عام هيئة الضرائب ومدير عام مصرف الرافدين؟

وزير المالية الأسبق يعلم بالسرقة ولكنه تحاشى ذكرهم بالاسماء وقال هناك جهات حكومية واحزاب متنفذة وموظفين فاسدين مسؤولين متنفذين يسحبون عشرات المليارات من الدولارات من الخزينة المركزية وهي إشارة إلى حجم السرقة للامانات الضربية التي تسرق من 2014 الى الان وحجم الأموال المسروقة تقدر 15 مليار دولار منها هذه السنة فقط تم سرقة 2.5 مليار التي تسمى سرقة القرن والباقي تم السكوت عنها من هم السراق ؟

لماذا تسمى سرقة القرن وسرقة فلاح السوداني ثلاثة مليارات دولار اكبر من هذه السرقة ولم تسمى سرقة القرن؟

وتم اطلاق سراحه بكفالة تقدر بخمسين مليون دينار عراقي لماذا ؟

ابو مازن سرق مبلغ يقارب هذا الرقم لم يسمى سارق القرن ؟

وتم اطلاق سراحه وهو نائب ولديه حزب يشارك نهارا جهارا بنهب المال العام؟

جمال الكربوني سرق تقريبا تريلون ولم يسمى سارق القرن بوقته وهو حر طليق وأسس قناة دجلة تساهم بتدمير البلد ويتخذ من الاردن عمان ملاذ أمن ؟

تم القبض عليه وأطلق سراحه بكفالة لماذا ؟

ولديه حزب ويشارك نهارا جهارا بنهب المال العام؟

صالح المطلك سرق تقريبا ترليون أموال النازحين ولم يسمى سارق القرن وهو حر طليق ولديه حزب سياسي ومشارك بادارة الدولة؟

ويشارك نهارا جهارا لنهب المال العام!

رئيس الوقف السني الأسبق السامرائي تم ضبطه يسرق أموال الوقف ويوزعها على الدواعش وهي مئات المليارات ؟

وهو حر طليق ولم يتم مسائلته ؟

نور زهير تم القبض عليه وأطلق سراحه بكفالة لماذا ؟

ومن هم الموظفين الفاسدين والمسؤولين المتنفذين الذين ذكرهم وزير المالية الأسبق سيء الصيت ؟

من هم الكتل السياسية التي تدير حكومة الكاظمي وذكرها الوزير بأنها تسحب عشرات المليارات من الخزينة المركزية؟

لماذا يتم التكتم على سراق المال العام؟

هل هي سياسة لذر الرماد بالعيون؟

حلال ولم تلحق ضرر بالبلد؟

خوف من جهات سياسية تمارس نهب الخزينة الاتحادية لا يطالها قانون ؟

كلها أسئلة لم يصل لسدة الحكم من يجيب عليها وسنبقى بهذه الدوامة من النهب إلى أن يصل من يقول يكفي السراق هم بالاسماء فلان وفلان (ويحط كل من طينته بخده )؟

لا أحد يكلمنا بانه عمل وفعل من نرى الكل خلف القضبان ليخرج علينا ويقول فعلت !

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