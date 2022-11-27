المقالات

متى اراك سالماً ياوطني ؟!


د. حيدر سلمان ||   محلل سياسي ـ باحث بالشان العراقي والدولي   كم هي قذرة الحروب فيما يدفعنا لها البعض نحن "كجيل"  تاريخ عراقي يسير على هذه الارض لما رايناه في اعمارنا القصيرة.   كيف لي ان انسى: 🔹كيف بدات حرب العراق و ايران و اول يوم فيها ودهشة الطفولة مع اناشيد حماسية على تلفزيون ابيض واسود. 🔹متابعة الراديو وعشرات الهجومات. 🔹كيف بيعت اجهزة ايرانية في الاسواق. 🔹موجات القصف العشوائي اليومي علينا. 🔹عشرات التهجير الداخلي لنا. 🔹قوافل الشهداء والمحملين بالتوابيت والملفوفين بعلم العراق. 🔹كيف كنت اعد القطارات المحملة بالاسلحة الذاهبة للجبهة واضع تحتها العملة لتصبح كالورقة. 🔹مع خط الفجر صراخ جارتنا ام علي عندما جلبوا ابنها شهيدا. 🔹جارنا بيت ابو باسل عندما اعدم ابنهم المهندس بعد معركة خاسرة 🔹يوم 8 اب وفرحة ايقاف الحرب. 🔹شغفي براديو الناشيونال متابعا دخول الجيش الى الكويت. 🔹حرب ال 91 وقساوتها وانتكاسة العراق في الكويت 🔹خطاب صدام حسين في يوم ماطر يعلن الانسحاب في الراديو ولم تكن هناك كهرباء والبطاريات تكاد تنفذ. 🔹اذاعة صوت أمريكا وهي تعلن توقيع ايقاف الحرب في صفوان واعلان العراق طرفا خاسرا قابلا بالشروط.  🔹ما تلته من فترة المعارضة وهروبنا للحقول وما حدث معه من جوع وسقوط للمدن وعودة قاسية للجيش. 🔹فترة الحصار وجوعه وذله. 🔹ضرب مدننا بالصواريخ والطائرات يوميا لحين ال 2003. 🔹كما لا انسى حرب ال 2003 وصمودنا في م. الجمهوري في البصرة. 🔹صوت ذاك الرفيق يصرخ على الطباخين في دار الاطباء كيف يكون غذائنا فقط شوربة وخبزة ونحن كاطباء في معارك  🔹دخول جيوش الغرب للبلاد بين حسرة وتامل بمستقبل افضل. 🔹اول رواتب عالية بعد دخول الامريكان لتشترى ذممنا بمالنا. 🔹ثم كم من المعارك والنقلات حدثت لي وانا ضابط جيش. 🔹كما لا انسى المغخخات التي شوت اجساد العراقيين. 🔹ثم حرب طائفية طاحنة وماحدث للشعب من تطرف وشحن. 🔹عملي مديرا للطب العدلي ليمر تحت يدي اعزاء واصدقاء. 🔹يوم سقوط الموصل ومارافقه من حسرة والم. 🔹ثم حرب داعش الاخيرة قبل تحرير العراق لمدنه من اعتى التنظيمات الارهابية. 🔹ثم التظاهرات وذاك الشعور بالانتماء، وكيف انتقلت من طبيب اعتيادي الى ناشط الى كاتب الى محلل سياسي على المستوى المحلي والدولي. 🔹والكثير الكثير. كن واثقا سيدي القاريء، كل نقطة فيها لها قصة طويلة كم اتمنى ان يعطيني الله القوة والارادة والتمكن والوقت ان ادون كل حادث منها في مدونة تقرأها الاجيال، فيما استغرب من البعض ان يتحدث معنا بطريقة تهكمية مستغربا من اين تاتي انا القوة والعزيمة للكتابة، واعتقد ان ماذكرته فقط يكفي لمنحنا الارادة لكتابة وجهة نظرنا على اقل تقدير.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الحشد الحشد..تبعية وذيول!
الحذر من الطابور الخامس ..!
متى اراك سالماً ياوطني ؟!
إن القلوبَ لَتصدأ..!
الشيعة ين الحرب الصلبة والناعمة ...
لا تسلبوا القوات الأمنية راحتهم..!
مركزية العراق في الاتفاقية الإيرانية - الصينية ومشروع الحزام والطريق
إحتفظوا بـ "مِثْلِيتكم"  ولا تعتدوا على مُثُلِنا وقيمنا
ثمة طريق واحد لا غير..!
هل الرياضة بعيدة عن السياسة؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.38
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك