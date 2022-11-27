المقالات

هل الرياضة بعيدة عن السياسة؟


عباس زينل ||

 

الغرب هي التي تحدد متى السياسة تتدخل في الرياضة، ومتى يجب أن لا تتدخل والرياضة هي لمتعة الجماهير، بكل بساطة الغرب تفصل القوانين مقاسا بثوبها هي.

فالغرب التي هي منبع للمخدرات ومأوى لكبار الذين يتعاطونها؛ منعت اليابان من دخول اللاعب الارجنتيني مارادونا من دخول أراضيها؛ عندما إستضافت كأس العالم سنة 2002 بمشاركة كوريا الجنوبية، كون اللاعب من متعاطي المخدرات، وهم الذين ضربوا اليابان بقنبلتين نوويتين؛ شاركوا في اليابان ببطولة كأس العالم.

فيفا الذي يدار من قبل الغرب؛ حرم روسيا من المشاركة بكأس العالم، بسبب حرب الأخيرة مع اوكرانيا، والتي تقاد وتدار من قبل الناتو برئاسة إمريكا،

المنتخب الامريكي الذي تضم مجموعته لمنتخب إيران؛ حذفت صفحته كلمة الله من العلم الايراني، كنوع من السياسة وممارسة الحرب النفسية ضد المنتخب الايراني.

فيفا الذي حرم العراق لسنين طويلة من اللعب في أرضه وبين جماهيره، تحت حجة الارهاب والوضع الامني غير المستقر؛ يمنح الخليج حق استضافة البطولات الرسمية والدولية، مع اعتراف الخليج بدعمهم الواضح للارهاب في المنطقة، ومع أنهم مشاركين مع الغرب، في الحرب الظالمة ضد اليمن العربية.

وأخيرًا عندما منعت دولة قطر المستضيفة لكأس العالم 2022، الشعارات التي تدعم الشواذ والمثليين، وكذلك الشعارات التي تدعو للتطرف وتفريق الشعوب؛ ضجرت اوربا من هذه الشروط كونها سياسة ظالمة، وتقيد حريات الآخرين وممارستها بشكل ديمقراطي، ومع ان هذه القضايا تخالف مبادىء وتقاليد الدولة المستضيفة، وتخالف مبادىء ومعتقدات الملايين من العرب في المنطقة.

دول المنطقة ومن ضمنها العراق وإيران، هي الوحيدة التي لم تبعث رسائل سياسية لأحد من خلال الرياضة، وذلك بحكم ان الرياضة هي المتنفس الوحيد لشعوب هذه المنطقة، كونهم يمارسون أشد أنواع الضغوطات والحروب الاقتصادية ضد هذه الدول، وكونهم يدعمون الارهاب في هذه المناطق والجماعات المتطرفة، فلذلك جعلوا شعوبنا تتنفس من خلال الرياضة، ولا تبحث عن رسائل ولا تريد ذلك أصلًا

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيعة ين الحرب الصلبة والناعمة ...
لا تسلبوا القوات الأمنية راحتهم..!
مركزية العراق في الاتفاقية الإيرانية - الصينية ومشروع الحزام والطريق
إحتفظوا بـ "مِثْلِيتكم"  ولا تعتدوا على مُثُلِنا وقيمنا
ثمة طريق واحد لا غير..!
هل الرياضة بعيدة عن السياسة؟
الصدفة ومحافظ بغداد والسوداني..!
الاصل العراقي للديمقراطية
الجلوس في المنزل باعتبار راتب الرعاية متوفر..!
كأس العالم كشف عورة التطبيع الأبراهيمي ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك