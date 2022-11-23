الحشد يحيا بالشهداء

عباس الزيدي ||
لانه عطاء
ودمائه كرم وسخاء
على منبر الحرية يرتقي أبنائه شهداء
هو طريق ذات الشوكة الذي عشقوه
منذ انطلاق الفتوى المباركة ومسيرة التضحية مستمرة
لم يترك السلاح ولن يغادر الميدان والساح
يسقي اديم الارض بدمه
ويرخص الأرواح
هو الحشد
عقيدتنا المسلحة
وسلاحنا العقائدي
لن يذهب ذات اليمين او ذات الشمال
ومهما تقلبت الاحوال
من حال الى حال
وكثر الجدال والسجال
يبقى الحشد للعراق
من الجنوب الى الشمال
ونبقى نردد معا
حاء شين دال
تلك آيات النزال
لن ننثني وهزيمتنا محال
نعم انه طريق الشهادة وبتلك الدماء وبذلك العطاء يتجدد الولاء
ويحيا الحشد ويتجذر البقاء
كوكبة جديدة من ابتاء الحشد المقدس تضحي بارواحها دفاعا عن الامة وبيضة الاسلام
شباب من لواء علي الاكبر وبدر الضافرارتقوا شهداء في قاطع عمليات ديالى الحشد الشعبي
طوبى للشهداء ولتلك الارحام الطاهرة التي انحبتهم
رحم الله شهداء العراق والامة الاسلامية
ثابتون لن ولم نتراجع باذن الله
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