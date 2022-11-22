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ردا على خناء واشنطن الشمطاء ..!


هادي خيري الكريني ||

 

قال الله -تعالى-: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّـهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)

عندنا مثل عراقي يقول (عبيس بيك لو يدرون سوك جريذي بحك بزون ).

والذي رفع السما بلا عمد وحمل  عرشه بلا سند هذه المرة سوف تكون سفارتك الهدف ولن تستطيعي التخلص ولو استخدمت امريكا القنابل النووية ستكون نهايتكم بالعراق ونهاية العالم وبلغي جرابيعك نحن شعب حي عمره ستة آلاف سنة والشعوب عصية على الهزيمة واذكركك بهزيمة اسلافك في فيتام شعب اعزل والحق بكم هزيمة تلعقون جراحها إلى الان ولن يغسل عاهرها عنكم مياه المحيطات وافغانستان انتي شاهد بها لن تخرجوا أشلاء علوجكم ورميت لل الكلاب كجيف نحن شيعة ال محمد صلوات الله عليهم القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة ولا أظنك تفهيم ما نقول وعلى السوداني اطلاق يد الشعب لتحييد عملاء امريكا ولنرى من يطلق هذه المظاهرات وعلى ماذا يطلقوها لاستمرار الفساد او استمرار سيطرتكم على مقدرات البلد وتدمير العراق .

المظاهرات السابقة أيتها العجوز الشمطاء قادها عملاء للموساد والصهيونية ورعاية منكم وتم استغفال شيعة ال محمد صلوات الله عليهم ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين نعم كانت تدعم مظاهرات التخريب بأموال البلد لتدمير البلد وشارك بها ادعياء كنا نعول عليهم كثيرا وكنا نظن بهم يحمى العراق والان تكشفت الأمور والذي يخرج اما عميل او فاسد او جاهل ..

وسوف نرى وترين وصولك لمصعد الطائرة سيكون معجزة

نحن لسنا حكومة ولا نتكلم باسمها ولكننا شعب وطريق التغير هو صندوق الاقتراع وليس ما تحرضين عليه من فوضى .

21/11/2022

 

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