كردستان للعراق ام ضد العراق ؟

‏د. حيدر سلمان ||

· ايران بعد هجمات صاروخية وطائرات مسيرة تتحدث عن مهلة للعراق لنزع سلاح معارضين يهاجمونها من كردستان،

· تركيا تنشر مشاهد عملياتها العسكرية داخل اراضي كردستان ضد معارضيها.

· يونامي والقيادة الوسطى الامريكية تدينان القصف على مقرات احزاب معارضة في كردستان.

🔴لحظة فقط لنفكك الازمة المتجددة

🔹ال بي كي كي، الكومالا، الحرية الايراني، واي بي جي، الديمقراطي الكردستاني الايراني، العمال الكردستاني، قسد، بي اي كي، بي اس كي، والكثير مما لاتسعفنا به الذاكرة، هي تنظيمات معارضة ايرانية و تركية وسورية كلها في اقليم كردستان العراق تعتاش على اراضيه وتمتص من خيرات واموال العراق.

🔹اليس الدستور يقول لايجوز ان يكون العراق منطلق لمهاجمة جيرانه، كما يقول ان الاقليم جزء من العراق ويجب ان يخضع لسياسات ودستور العراق ؟؟؟

🔹كردستان العراق، بحجة انهم اقليم، انعزال وحدود وعدم اللتزام بالدستور ومنع لنشر قوات البلاد الرسمية وبيع ونهب مقدرات البلاد ورفض لمواطنة البلاد على لسان رؤوساء الاقليم انفسهم.

🔹كفى اتخاذ العراق مسرح لحروبكم ودعوه يعيش بسلام فما فيه يكفيه والتاريخ يشهد انكم دفعتموه لحروب انابة وما يجري في كردستان هو وجود منظمات غير قانونية معارضة لبلدانها لاشان لنا بها.

🔹ياترى لما لانرى هذه الاحداث من حدود البصرة صعودا الى ديالى مع ايران، وجنوبا مع الكويت، كما لانرى من جهة الانبار نزولا الى ذي قار مع الجارتين الاردن والسعودية؟؟.

🔹الحق ان على العراق وهو المتضرر الاول نشر قواته في مايفترض اراضيه في كردستان وتخليصه من كل المنظمات والتنظيمات والمقرات الدولية التي تتخذ من اراضيه بشكل غير قانوني منطلق لاعمالها ضده اولا قبل جيرانه.

🔹المعطيات الان تقول ان ايران وتركيا تكثف اتصالاتها للقيام باعمال عسكرية متزامنة في داخل اقليم كردستان بسبب فشل بغداد في بسط نفوذها فيما بفترض انها اراضيه حسب القانون الدولي والدستور المحلي، فياترى ادانة يونامي او واشنطن ما قيمتها؟؟؟

🔹الموضوع يحتاج مكاشفة وجرأة خاصة مع السفيرة الامريكية التي تضغط على الحكومة لاتخاذ موقف لصالح كردستان وهو المتضرر الاول من سياساتها.

🔹طريق الحق واضح وهو بالمختصر ⬅️ ان هناك اقليم يتبع قانونا لسلطة العراق وفي الواقع هو متمرد عليه ولايخضع لقوانينه ولا دستوره، ويتخذ من اراضيه منطلقا للهجوم على دول مجاورة له بحرب انابة جديدة ومتجددة ذات ابعاد عرقية والعراق مهما كانت الريانات والادانات هو المتضرر الاول.

🔴؛أعلم جيدا بحديثي هذا اني ساتعرض لتهجمات ولكنها فرصة لمعرفة من يريد زج العراق في مشاكل وحروب دولية لكننا يجب ان نكون صريحين ونعكس الراي العام الداخلي مع علمي ان هذا قد يثير وسائل اعلام واقلام ضدي

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