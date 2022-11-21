ماذا ناقش السوداني في الاردن ....؟؟

عباس الزيدي ||

في زيارة مفاجئة لم يفصح عنها من قبل توجه السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في باكورة زياراته خارج العراق

1_الأردن _ المعروف عن نظامها انها تعتاش على مصائب الدول والشعوب

سوريا وفلسطين وماحصل فيها وكذلك العراق وحجم الاموال تلك المهربة وانتعاش سوق العقارات او تلك الاموال التي تحصل عليها من الامم المتحدة لمساعدة المهاجرين

2_الاردن _التي لديها اتفاق وادي عربة مع الكيان الصهيوني والذي هو اكثر ضررا من كامب ديفيد مع مصر

3_الاردن _ التي توجد على اراضيها حتى هذه اللحظة غرفة العمليات المشتركة التي تدعم و تشرف على عمليات داعش في العراق وسوريا ولبنان بمشاركة أجهزة المخابرات الامريكية والاسرائيلية والاماراتية والسعودية والاردنية والتركية والبريطانية وهي _ الاردن _ ممتلئة الى حد النخاع بدماء العراقيين

4_الاردن _ التي دعمت الارهاب بكل انواعه وساهمت بشكل كبير في نشر الطائفية وما انفكت تتحدث عن الهلال الشيعي وتمارس ابشع الممارسات الطائفية على ارض مطارها مع العراقيين

5_الاردن _ التي سلمت للنظام الصدامي قادة الدعوة وجميع المعارضين وقام باعدامهم وهي الان توفر بيئة آمنة لشراذم البعث والعائلة الغجرية من سلالة صبحة المجون للعبث بالعراق وامنه والسؤال ... لماذا لاتقوم الاردن بتسليم المطلوبين للعراق

6_الاردن_ التي ابتعلت الالاف من الاراضي العراقية الغنية بالحديد والفوسفات دون وجه حق وضمتها الى أراضيها

7_الاردن_ التي يتم تهريب الاموال العراقية اليها وتدعم الفساد والعقود الباطلة والمفسدين وتشجع الانقلاب والفتن

8_الاردن _ التي ساعدت على ضربت مشروع طريق الحرير الصيني ودفعت بالأحداث والتخريب لصعود الكاظمي ليرتبط الاخير معها في مشروع الشام المطبع مع اسرائيل

9_الاردن _ التي تأخذ أتاوات وتبتز العراق بالنفط باسعار تفضيلية وبالسلع المصدرة خارج الرسوم والضرائب الكمركية وكل السلع والاثار العراقية تهرب اليها بمافيها الادوية والأجهزة الطبية

*_لازالت الاردن تحلم بعودة العراق الى حاضنتها عن طريق الملكية او يبقى العراق تحت وصايتها

*_الاردن الجدار الهش لبني صهيون لم تكن يوما من الايام دولة على الخارطة تريد ان يكون العراق بلدا للفلسطينيين بديلا عنها

سيرجع الشام القديم وتتلاشى الاردن

_ واخيرا نقول .. ماذا ناقش السوداني مع الاردن

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