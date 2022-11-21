المقالات

ماذا تريد الشمطاء هذه المرة ؟!

81 2022-11-21

زيد الحسن ||

 

من يدلني على مغنمة واحدة حصلنا عليها نحن الشعب العراقي من اميركا  ، او أي بلد اخر عربي ، وله عشر نوق محملات ذهباً من خزائن بعض ساسة العراق ؟، سادس لقاء لسفيرة الشيطان خلال شهر مع السيد رئيس مجلس الوزراء موضوع فيه ريبة و قلق كبير .

لا ينسى الشعب العراقي سنوات الحصار الاميركي على العراق ابداً ، لقد جاع الشعب العراقي ومرض ونالته مختلف الاوبئة ، ولم يتعرى او يقلق النظام وحاشيته ، فكانت العقوبة للشعب وليس للنظام ، ومن نسي هذا الامر فما زالت اجيال عاشته على قيد الحياة ، ذكرت الحصار الامريكي اولاً رغم انه ليس اول حقد واذلال للشعب ولا اول اذى ناله العراق ، لكنه يرتبط بسياسة اميركا الان مع الشعب العراقي .

لو يتسع الحديث لذكرنا مآسي الحرب العراقية الايرانية واسبابها وكيف كانت اميركا هي السبب والمسبب وشاعل فتيلها وساقي زيتها ، لكن هذه المعلومات لا تخفى على ذوي الالباب ، عشرات السنوات واميركا تدمر وتدك حياة الشعوب بمختلف الطرق ، والكل يصرخ ويقول انها الشيطان الاكبر و راعي الارهاب ، وكل ما حصلنا عليه منها دمار في دمار ، فلم الخنوع لها والبقاء تحت سلطانها ؟هل هو خوف منها ام عطاياها سخية للبعض ؟، بالتأكيد الشعب العراقي الحر لايخشاها ابداً ، وبالطبع هناك من اعجبته العطايا وهو اليها منبطح .

هل علينا ان ننسى صواريخ اميركا في مطار بغداد وكيف اغتالت رموز و قادة النصر بطريقة وحشية غير شريفة ابداً ، جريمة وحدها تعطينا المبرر لاعلان الحرب وقطع علاقتنا مع اميركا لانها لم تحترم لا سلطة حكومية ولا شعب ، وللاسف لم يكن هناك اي ردة فعل حكومية توازي فداحة الجريمة ، بل كان هناك شجب واستنكار خجول لايساوي قطرة دم واحدة من دماء شهدائنا الابطال رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته .

اصبح معلوم الان ان بقاء اي حكومة عراقية يرتهن بقبول الشروط الامريكية ، والا تقوم بتحشيد تظاهراتها ضد الحكومة بعد ان اصبح لديها جيش يسمى ( ابناء السفارة ) وللاسف هذه التسمية شملت حتى الشرفاء الذين يرفضون الظلم او الذين يطالبون بحقوق لهم قد انتهكت ، فاصبحت زعزعة الامن من اسهل و اقصر الطرق لتنفيذ مآرب الشيطان الاكبر  ، فلا حكومة تمتلك القدرة على تحقيق مطالب الشعب التي حرمتها السياسة الامريكية ولا لهم القدرة على قول كلمة ( كلا امريكا ) وعلى هذا المنوال تستمر الحكومات الهزيلة الضعيفة ، فهل سنبصر قادة افذاذ يستوعبون الدرس ام اننا باقون في نفس دوائر الاشرار ؟.

فليكن تحدي ؛ هل تستطيع الحكومة العراقية فتح معمل الحديد والصلب في البصرة ، وفتح باقي المصانع العملاقة في العراق ، وهل تستطيع الحكومة بناء محطات طاقة كهربائية حقيقية وطنية تستمد مقوماتها من منتوجات عراقية ؟ ان حصل هذا سنقول ان العجوز الشمطاء خسرت الرهان وسوف تعود بخفي حنين ، وان لم يحصل فلا داعي ان يقتل ابنائنا يوميا من اجل لاشيء ، ويكفينا نكات حول مقولة تباحث العلاقات بين البلدين ، الصبر فاق التصور ياسادة ، ولله المشتكى اولاً و اخراً .

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
 الدولة الضعيفة مرتع خصب للعشائرية
لأجل من نخلق مبررات اجتياح العراق ؟!
ماذا ناقش السوداني في الاردن ....؟؟
لماذا هاجمت إيران مواقع في كردستان العراق؟!
ماذا تريد الشمطاء هذه المرة ؟!
الجحود في زمن الغربلة..
الجريمة ونظرية النوافذ المحطمة..!
ايران..كل شيء مكشوف!؟
ماذا تعرف عن (مشروع آيلب) وما هي مخاطره؟!
السوداني وعقلانية الإصلاح..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 59.56
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك