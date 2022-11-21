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ايران..كل شيء مكشوف!؟

49 2022-11-21

مازن الشيخ ||

 

الجواب في الحرب المركبة التي يتخذها العدو اسلوبا لجر النظام الى حرب اهلية

تظافر اجهزة استخبارات دولية واقليمية لتحريك الشارع الايراني على قاعدة:

١- اثارة ملف حقوق المرأة

٢- اراقة الدم البرئ في الشارع خاصة الاطفال

٣- تحريك حقوق "الاقليات"

هذه العناصر الثلاثة تستلزم حتى ينجح العدو في خداع الشارع الايراني بوسيلتها

·        استخدام العنف من قبل السلطات الامنية ضد المعترضين

ولان الحاكم الايراني  حاكم مسلم ملتزم  وغيور على شعبه، وفطن بما فيه الكفاية، والتجربة علمته الكثير ، كان قراره واضحاً منذ البداية:

١-فصل الناس عن بؤر العملاء والاوباش والمرتزقة وبيادق الاستخبارات السعودية والامريكية والاوروبية والاسرائيلية…

٢- عدم اطلاق النار مطلقا على اي تجمع ، والاكتفاء بالدفاع عن النفس فقط ، وعدم اللجوء الى الانتقام الميداني ابدا…

وتقبل خطر الموت في سبيل ذلك ، على قاعدة ان تموت مظلوما خيرا من ان تموت ظالما…

٣- وهنا بيت القصيد

لان الحرب تركيبية ولا قيادة واحدة او محددة للشارع الذي تتحرك فيه ، *فان الجنرال صبر ، وادارة الوقت * ، كانا كفيلان ،بنقل المعركة الى داخل معسكر الاعداء..

وهكذا بدات طهران تحصد النتائج :

-الناس اكتشفت حقيقة البؤر الارهابية المشاغبة وكيف انها مرتبطة بالاجنبي ولا تريد الخير للشعب الايراني

- البؤر الارهابية المسلحة تراجع نشاطها واصبحت مكشوفة تماما…

- اصيب العدو الخارجي بالتشتت ولم يعد يملك زمام المبادرة ، وبدا يضرب ، ضرب عشواء، ما اصاب الناس في كل ايران منه ، بالذعر والاستنكار ، وبدات الناس تتعاطف مع البوليس والقوى الامنية.

وهكذا انتقلت المبادرة الان الى طهران بشكل كامل ، بعد ان تمت السيطرة على كل خرائط تحرك العدو ، وانتقل اكثر من ٩٠ في المائة ممن تعاطفوا في البداية مع قيادات الشغب، الى ادلاء للنظام يستعجلونه القضاء على الفتنة….

واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين

 

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